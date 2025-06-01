歐聯｜PSG封王馬克龍稱「巴黎今晚是歐洲首都」　慶祝變騷亂釀2死192人傷　安歷基讚迪比利應奪金球獎 (19:35)

PSG是繼1993年的馬賽後，成為第2支勇奪歐聯冠軍的法國球隊，法國總統馬克龍說：「這是PSG榮耀的一天！太棒了，我們都很自豪。今晚巴黎是歐洲首都。這次成功標誌着法國在歐洲球壇上邁出了歷史性的一步。」巴黎市長伊達戈爾亦指今次PSG的成就屬「歷史性」，另去夏以自由身轉投皇家馬德里的基利安麥巴比也恭賀母會「大日子終來臨。勝利，是整間球會的勝利。恭喜@PSG」。

兩年前上任的PSG主帥安歷基說：「為PSG創造歷史就是我加盟後的目標。我感到與球員和球迷深深地連繫在一起：我必須能面對壓力和協助球員。現在我們可以享受一下，將冠軍獎盃帶回巴黎。」他又特別稱讚前鋒奧文尼迪比利在歐聯獨取8球和交出6個助攻的表現不可思議及「值得成為金球獎得主」。右閘阿舒拉夫夏基美則強調贏在安帥，「他改變了PSG，球隊已成為一個大家庭。他是個忠誠的人，比任何人更值獲得今次成就」。

另值一提是球迷在決賽後，曾合力展示安帥與其於2019年離世女兒，在2015年帶領巴塞隆拿成為「三冠王」後的巨型橫額。55歲的安帥回應道：「我當時非常激動。球迷們想到我和我的家人，這感覺很棒。但我不需要贏得歐聯，甚至不需要一場比賽，就能想到我的女兒。她總是和我在一起。她支持我，支持我們的家庭，我能感覺到她的存在。」

國米教頭施蒙尼恩沙基賽後雖稱輸得口服心服，但亦稱「感覺上不像是我的球隊」。傳言仍有1年合約的「細恩」或會離隊，但會長馬路達疑屬意對方繼續領軍。

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