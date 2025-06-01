劍擊｜挑戰盃煞科　蔡俊彥男花挫鄭鐵男摘金　「徒弟」梁雅蕾女花勝符妤名封后 (22:50)

今次劍擊測試為香港舉辦的全運會項目最後一場測試賽，繼昨日重劍項目後，今日舉行花劍及佩劍項目。上月於花劍大獎賽上海站勇奪金牌的蔡俊彥，今次作爲頭號種子，在男花公開組過關斬將，半決賽以15：7擊敗何承謙，中途疑因手部受傷需醫療檢查。另邊廂，鄭鐵男則以15：12擊退梁千雨闖決賽。來到決賽，鄭鐵男雖然率先得分，但蔡俊彥迅速回擊成功反超，此後一路保持領先優勢，最終以15：4大勝鄭鐵男，強勢奪冠。在不設季軍戰下，何承謙和梁千雨獲得銅牌。

Ryan賽後緊抱獎盃接受訪問，指今次奪冠是應該做到的，因而不算很開心，「但見到學生（梁雅蕾）收穫金牌就特別開心，這也我們第一次一齊奪冠」。他透露經歷花劍大獎賽上海站後睡眠質量不佳，內心始終處於興奮狀態，因此緊接的訓練儘量以輕鬆為主，「因我覺得心情舒緩才能讓身體恢復好，今天打決賽前總感覺會抽筋，所幸沒抽」。Ryan並狂讚場地「超好！完全國際級！我好慶幸在職業生涯裡能見到香港如此辦賽，我覺得是劍總、體院等多方的功勞」。他又補充謂，今日不少粉絲現場支持令他既開心又分心，「本想集中精神應付比賽，但望着那些支持我的燈牌寫住『Ryan加油』，我總忍不住偷笑，難以集中精神，不過我會適應它，待全運會時更專心、更開心去打」。他緊接將出戰亞洲賽，並希望能在個人及團體賽奪金。

女子花劍公開組方面，梁雅蕾與符妤名分別以15：11、15：12擊敗梁殷僑和吳佳蔚闖入決賽。兩名港將在金牌戰初段曾一度打平，隨後梁雅蕾連續得分直至11：2後，符妤名才找到機會打破得分僵局，但未能扭轉局勢，終由梁雅蕾以15：5摘金。梁殷僑和吳佳蔚則分獲銅牌。

梁雅蕾指奪冠是意外之喜，「其實沒想過，因今賽季出去比賽沒有打得很好，今日因為沒什麼包袱，反而發揮得很好」。她認為比賽場地非常漂亮，「燈光及場館很大，有4面觀眾台，並有副館供我們練習，而且還有食物提供」。得到Ryan親自指導近9年的她，一直視對方為偶像，「我經常說他是我的動力，也是我的偶像，見到他大獎賽奪冠，也給我動力想做得更好，希望有一日能和他一齊站上頒獎台」。關於未來目標，她就希望能代表香港參加全運會及亞運會。

至於佩劍項目，則有陳樂熹以15：12戰勝何柏霖於男子公開組稱王；薛雅齊則以15：3 擊敗曾悅澄，在女子公開組封后。

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