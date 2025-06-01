歐聯｜巴黎聖日耳門首奪歐聯冠軍　5：0大勝國際米蘭寫決賽最大分差 (04:56)

上半場PSG佔盡上風，戰至12分鐘靠右閘阿舒拉夫夏基美接應前鋒迪斯亞杜伊左路妙傳近門射入先開紀錄。及至20分鐘，PSG藉反擊由翼鋒奧士文尼迪比利左路傳中予杜伊，這名19歲法國新晉國腳隨即一控一射，皮球「省」中敵衛費達歷高迪馬高後彈入網，拉開兩球差距完半場。

換邊後國米僅靠死球製造零星威脅，反觀PSG於63分鐘靠杜伊接應中場域天拿的長傳後第一時間射地波入網，個人梅開二度。10分鐘後是役表現活躍的格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞藉反擊單刀射入，為PSG再下一城。

國米直至75分鐘方取黃金機會，首席射手馬古斯杜林禁區內無人看管下施射，但被PSG門將基安盧基當拿隆馬撲出。其後PSG由後備上陣的中場小將辛尼馬約魯於86分鐘「埋齋」，終以5：0大勝國米首奪歐聯冠軍，並寫下歐聯決賽最大分差，亦是PSG繼1996年的歐洲盃賽冠軍盃及2001年的圖圖盃後，第3次在歐洲賽登頂，同時是繼1992／93年球季的封王的馬賽之後，歷來第2支來自法國的歐聯王者。此外，PSG連同法甲及法國盃，今屆亦榮膺「三冠王」。

值得一提的是，將於周二迎來20歲生日的杜伊，成為歷來最年輕在歐聯決賽傳射居功的球員。

相關報道：

歐聯｜PSG國米決戰歐洲之巔