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女足︱香港足總名譽副會長陳瑤琴辭世享年102歲　被譽「亞洲女足之母」去年獲頒亞洲足協終身成就獎 (23:17)

中國香港足球總會今晚（31日）發聲明，證實足總名譽副會長、香港女子足球總會創辦人兼會長陳瑤琴辭世，享年102歲。足總謹致以最深切哀悼及向其家人致以誠摯慰問。

陳瑤琴生於1922年9月26日，人稱「阿姐」，曾任元朗、流浪、加山及海峰等香港球會班主；香港足總稱為「香港首位女班主」，亦是首位引入歐洲外援的先驅，為本地球壇注入新氣象，「她的遠見與魄力，為香港足球寫下不少傳奇篇章」。她1965年創辦香港女子足球總會並任創會會長，為無數女性球員開拓舞台燃點夢想，之後又放眼亞洲，聯合多地成立亞洲女子足球聯合會並任主席，促成舉辦首屆女足亞洲賽，為亞洲女足奠下根基。現仍為香港足總名譽副會長，被譽為「亞洲女子足球之母」，去年5月獲頒亞洲足協終身成就獎，表彰對亞洲女足貢獻，由其女兒赴泰國代領獎狀。

香港足總會長貝鈞奇向《明報》證實，陳瑤琴於今早9時18分在天水圍家中坐在梳化安祥離去。他透露去年阿姐生日時，仍可大聲叫他的名字。

另外，足總同晚宣布港足本月5日晚上8時在香港大球場友賽尼泊爾隊的24人決選名單，首次徵召兩名入籍兵的門將奧力斯及前鋒洛迪古斯，昨晚參與友賽曼聯的理文雙星艾華頓與黃威、冠忠南區門將伍瑋謙等則缺陣，今季港超首席華人射手、標準流浪隊長劉智樂則再次落選；暫沒落班的中堅勞烈斯，聯同外流內地的陳晉一與吳宇曦則獲重召。港足下周一開操。

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