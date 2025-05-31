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歐聯｜PSG國米決戰歐洲之巔 (21:00)

歐聯明晨（1日）在德國慕尼黑的安聯球場上演決賽，由爭取破天荒奪標的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）決戰3屆冠軍的意甲勁旅國際米蘭。PSG今季進入後基利安麥巴比年代後一帆風順，已囊括3個國內錦標，相反國米由準「四冠王」恐變成「四大皆空」。兩軍勢頭成天壤之別，惟決賽無定律，否則，水晶宮和博洛尼亞也不能成為今季英格蘭足總盃及意大利盃盟主。

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一般相信歐洲五大聯賽中以法甲水平最低，卻造就財務狀况鶴立雞群的PSG這10多年間獨當一面，今季更由年初起已先後揚威法國冠軍盃、法甲和法國足總盃，明晨若在歐聯決賽挫國際米蘭更可首度稱雄歐洲，這可能的揚名立萬須歸功10年前領巴塞隆拿奪3冠的西班牙籍名帥安歷基。

安歷基前年夏天接手PSG時已有巨星美斯及尼馬離隊，但首季仍不時需與早有離心的基利安麥巴比糾纏，及至這名法國隊「喼頓」去夏如願投皇家馬德里，安帥遂正式開始重建，其間「陣痛」是今季歐聯聯賽階段8戰4勝1和3負下排第15，需透過附加賽才晉級16強，卻接連淘汰利物浦、阿士東維拉和阿仙奴3支英超球隊，勇闖決賽成一時佳話，而被安帥移入中路攻堅的奧士文尼迪比利更可謂神來之筆，此子連同歐聯上陣14次斬獲8球，今季各賽事披甲48次獨取33球，勢令國米如坐針氈。

國米另一頭痛點是PSG的預計正選球員中，有倒戈右閘阿舒拉夫夏基美、曾效力宿敵AC米蘭的門將基安盧基當拿隆馬，以及左翼基華拉斯基利亞，但或令國米稍為放心的是，後者過去六碰國米只曾1勝和「食白果」，且有評論指球員平均年齡不及24歲略輸經驗，但安帥說：「能在歐聯坐亞望冠永遠是艱難的事，但奪標是所有球員和教練夢寐以求的。我們的目標成為首支贏得歐洲冠軍的巴黎球隊。」另今次是繼1993年馬賽挫AC米蘭後，首由法、意球隊合演的歐聯決賽，而當年的決戰城市正是慕尼黑。

相比於力爭成為歐洲球壇史上第11支「三冠王」的PSG，國際米蘭今季國內戰績顯然未盡人意。意甲力戰至最後，僅以1分之差稱臣於拿玻里；意大利盃又在4強不敵同城宿敵AC米蘭。若要避過「四大皆空」厄運，歐聯決賽已成「藍黑軍」最後、也是最重要的奪冠希望。

不過國米近年在歐聯遇強愈強，連同決戰PSG，隊史上曾三奪歐聯的國米近3季已兩度在這大賽坐亞望冠。今季在8強及4強亦先後攆走另外兩支奪冠熱門球隊拜仁慕尼黑及巴塞隆拿，單以歐戰經驗，藍黑軍甚至更勝PSG。惟日前傳出季後離隊改往沙特聯賽執教的少帥「細恩」施蒙尼恩沙基，要戰勝曾領巴塞成「三冠王」主帥安歷基，必先克服兩年前歐聯決賽負曼城的陰霾。

國米今季在歐聯得以連克強敵躋身決賽，有賴至今已在歐聯累積入21球，榮膺隊史上歐聯「士哥王」的拿達路馬天尼斯，只要這仗明晨多取1球，這名箭頭即可打破球隊及國家隊前輩基斯普在2002／03年球季締造的9球紀錄，成為國米首名單季歐聯入球達雙位數的射手。

除攻城拔寨的拿達路外，36歲的國米門將恩尼森馬今季在歐聯淘汰賽亦不乏精彩演出。他今季有份上陣的13場歐聯賽事中，其真實失球數比預期失球足足少了5.1球，在一眾有份征戰歐聯的門將中無出其右。雖然守將班捷文柏華特有傷在身，未必能趕及上陣，但球隊防線仍有今季大勇的老將法蘭斯高阿沙比及巴斯東尼在陣，有助抵禦PSG一眾鋒將火力。

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