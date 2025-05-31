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香港足總盃｜東方功臣巴科爾證實離隊　留港超試新挑戰　獲盧比度讚百年一遇 (20:35)

港超球隊東方今午（31日）以3：1反勝標準流浪，第7次贏得香港足總盃冠軍，兼連續兩屆參與亞冠盃2賽事。連中三元的功臣、今季香港足球先生巴科爾賽後證實今仗將是他在東方最後一仗，欣喜能捧盃作結，並只稱來季會續戰港超「嘗試新挑戰」；東方主帥盧比度讚揚巴科爾這種球員像百年難得一遇。

巴科爾今仗在完場前80至84分鐘，於4分鐘內近射、笠射、勁射快速連中三元，協助東方反勝流浪衛冕足總盃，兼令球隊成為盃賽雙冠王。這名32歲西班牙籍射手當選決賽最佳球員及拿走比賽足球，全季各賽事上陣41場入35球，他賽後證實，今仗將是代表東方的最後一戰，「我非常高興能以捧盃作結，用出色表現告別球隊。球隊值得再戰亞冠2賽事。全隊今季都全力以赴，在聯賽也奮鬥到最後一刻」。問到今仗能否改變離隊的決定，他笑言「太遲了，我在東方的生涯已終結。我對東方沒有不滿，只有感激，這兩年很美好，享受與這班球員和教練共事的時光，非常感謝他們信任及所有球迷的支持，祝願球隊下季再有好成績」。

巴科爾拒絕透露新東家，只稱會再戰港超一季，亦確認下季無緣再參與亞冠2，「相信很快會正式公布，我遇到一個非常有趣的計劃，我在東方已傾盡所有，嘗試新挑戰始終是好事」。至於這場決賽，他認為流浪有很多機會終結比賽，令他們最終逆轉，「我認為足球就是90分鐘的較量，無論對手上半場表現多出色、誰佔優都不重要，關鍵是堅持到完場一刻。即使到70分鐘仍落後，隊中經驗球員明白在決賽中堅持到底的重要性」。

東方主教練盧比度表示，今季成為雙冠王絕對超額完成「這班球員都是英雄」，認為今仗雙方最大分別就是東方擁有巴科爾，「正因為有他，一切才成為可能。下季我們將失去他，巴科爾這種球員像百年一遇，真的很難找到代替，但我真心為他高興，他將賺大錢，這是他應得的。球員生涯短暫，能賺錢時該把握」。他笑言巴科爾下季會繼續在將軍澳足球訓練中心操練，「只是着不同顏色的球衣，不過他可以請我吃幾餐午餐」。

東方副主席游永強表示，隨着外援老化，下季會更注重青年球員機會，並已積極物色一些未踢過港超的外援，「雖未在香港踢過是有風險，但我們對自己揀人有信心，如巴科爾、賀爾、丹尼爾、高素巴耶夫，之前都未在香港踢過，新元素可給球隊衝擊，我們會延續這做法，用合理價錢找高質素外援」。對於巴科爾離隊，游永強稱對方雖重要，「但我們也不想成為某某人FC，每個時期都有發展段落，打組織團體是東方精神」。

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