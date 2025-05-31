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香港足總盃｜劉智樂賽後訴不滿　稱隊友心態跌致流浪潰敗　李輝立批有球員未盡全力 (19:10)

標準流浪今午（31日）在冠忠巴士60周年足總盃決賽，領先大半場下以1：3反負東方。為流浪先開紀錄的隊長劉智樂賽後向教練團痛訴不滿，他指出部分球員心態未能堅持到最後，成為球隊遭逆轉的主因。

劉智樂此戰開賽9分鐘先拔頭籌，但難阻流浪落敗的命運。完場後面露不悅的他，先強調並非怪責隊友，但同時指出球隊未能把握拉開優勢的機會，「足球是團隊運動，防守很辛苦截了不少球波。我們上半場有3、4次反擊大好機會，但全隊都做得不好，這方面是有點不開心」。他認為隊友們被追和後心態驟跌，令戰况一去不返，「當時我們還未輸，但嗌唔返醒就無辦法。4分鐘輸3球，其實不應在職業足球層面出現。一場決賽90分鐘不應有1分鐘鬆懈，不希望球員行動讓球迷質疑『點解你哋無啦啦企晒喺到』」。

流浪總幹事李輝立則認為教練團調動值得商榷，「適當時間換適當的人，巴科爾是心腹大患，贏1：0的時候是否應該找年輕球員緊貼他？之前的比賽都見到，東方要起死回生就是靠巴科爾一人。當然我們有些球員未盡全力，相信你們的眼睛都能看見」。有記者問到該「未盡全力」球員是否射手伊巴謙，李輝立未有否應。他又透露來季會以青春班示人，外援去留待球會高層決定，「大家都睇通晒啦，盡力但級數唔到都唔會怪佢，唔盡全力大家都睇到晒，呢啲咪交差波」。

今季離開流浪轉戰北馬其頓聯賽的日籍射手神田夢實，今日亦成為座上客。他稱趁放假來港，並入場觀看流浪日援後衛林堂真的告別戰。他表示來季去向未定，但不排除重返港超，「我很喜歡香港。我還不知道會去哪裏，不過我總是很感激李輝立和莫耀強（流浪會長）」。然而李輝立則透露對方回巢機會不大，「唔會啦，應該都係歐洲嗰邊」。至於即將離開流浪的林堂真，透露會留港開酒吧，來季或兼戰港甲。

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