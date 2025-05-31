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劍擊｜吳海諦挑戰盃女重力克朱嘉望封后　認難以置信「會記一輩子」 (22:56)

全運會擊劍項目測試賽「挑戰盃劍擊錦標賽」今早（31日）起一連兩日在啟德體育園體藝館舉行。首日舉行重劍項目，吳浩天與小將吳海諦分別在男、女子公開組稱王封后。吳海諦賽後直言對奪金喜出望外，「每一個我獲得的成就，我都會記住一輩子，因為它體現出我做了多少努力」。

港青小將吳海諦上月在世青賽少年組女重奪銅，成為繼佘繕妡、陳海琳後第3名女重世少獎牌得主。她在測試賽表現出色，一路殺入4強後以10：7擊退黃詩炘。15歲的吳海諦在金牌戰與30歲的港隊代表朱嘉望上演精彩對決，作為賽事頭兩號種子，兩人棋逢對手，首局吳海諦以5：3佔先。隨後兩局朱嘉望多次追平，但吳海諦未有鬆懈，終以15：13奠勝封后。在不設季軍戰下，黃詩炘、李懿穎則分獲銅牌。

吳海諦賽後欣喜激動，指奪金令人難以置信，「這是很棒的經歷，我很高興能保持自己的方式並成為冠軍，我真的不太敢相信這是真的」。她表示奪冠只是職業生涯的一個小標記，「我還是會繼續前進」。一連兩月有獎牌入袋，她坦言每一個成就都會記住一輩子，「因為它體現出我做了多少努力」。她又認為今年剛成為其教練的吳浩天對自己幫助很大，「他能很好地鼓勵我，我在場上感到壓力大時，他會告訴我『冷靜下來，你可以的！你只要專注於你的腳步』」。

另一港隊代表連翊希則戰至16強以10：15不敵方心出局。她賽後指場地設施完善，惟熱身區早期被用作小組賽場地，「要等男子小組賽打完我們才能熱身」。首於啟德體育園作戰令她感到新奇，「這邊很多東西吃」，但對場館不熟悉導致她參賽路上遇到小阻礙，「兜了一個圈才找到入口」。

男子組方面，吳浩天早前以15：3輕取李悅生，與擊敗方凱申的徐家煥分途闖決賽。吳浩天首局以2：0迅速佔先，此後持續保持優勢，並於末局以15：10取勝，榮膺冠軍。在不設季軍戰之下，方凱申與李悅生摘得銅牌。

吳浩天指和徒弟吳海諦在全新的主場共同奪金既特別又開心，但又指不想給予她太多壓力，「希望她發揮自己、感受比賽、做好自己、慢慢成長」。他並誇讚啟德體育園是「世界級場地」，認為非常漂亮，並指運動員出場時有燈光追隨及音樂奏響，皆是普通比賽中未有過的體驗，惟冷氣溫度太低及熱身區不足仍須改善。

今次測試賽提前部署大賽配套，亦有音樂、舞蹈等傳統表演項目在比賽之間穿插上演。明日上午9時起將舉行花劍及佩劍賽事，大會設有免費門票於啟德體藝館UG層入口在指定時段供觀眾領取。全運會劍擊賽事將於11月15至20日舉行。

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