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香港足總盃｜足球先生巴科爾4分鐘戴帽神奇逆轉　東方3：1反勝流浪衛冕　來季續戰亞冠2 (17:01)

冠忠巴士60周年香港足總盃決賽今午（31日）在旺角大球場上演，東方憑新科香港足球先生巴科爾完場前4分鐘內連中三元，在3392人入場下以3：1反勝標準流浪，成功衛冕今季做盃賽雙冠王，下季續戰亞冠盃2賽事。

足總盃決賽為今季港超最後一場比賽，前屆亞軍流浪面對力爭兩連冠的東方，開賽9分鐘，流浪中場安沙乘東方後衛卡路士頭槌解圍不遠，禁區內球不着地抽射「撻Q」，但劉智樂發揮射手觸覺門前加一腳補中，這名入選港足明星選舉11人的31歲今季港超華人首席射手為球隊先開紀錄。緊接流浪再有良機，但翼鋒雷仙奴右路起腳高出；有應屆香港足球先生巴科爾為首的東方鋒線，24分鐘另一西班牙籍前鋒巴杜姆射斜。安沙完半場前近射炒高，未能擴大比數。

半場落後的東方，51分鐘由馬希偉入替林衍廷，流浪左閘姚浩明則在65分鐘傷出，由韓援姜鋧入替。東方久攻一段時間，戰至80分鐘終扳平，巴科爾接應後備入替的洛迪古斯妙傳，入楔禁區快射出迎的流浪門將奧力斯大細龍門慢溜尾袋入網；1分鐘後這名新科香港足球先生再顯功架，禁區頂笠射收死身高1.98米的奧力斯反超前，然後84分鐘這名32歲射手勁射再下一城，4分鐘內完成帽子戲法，助東方反勝3：1，成功衛冕兼第7次捧走足總盃。

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