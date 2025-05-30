曼聯訪港｜主辦方滿意入場人數　艾摩廉信般奴費南迪斯留隊　港足球員賽後勤「集郵」　 (23:31)

曼聯球員賽後接過獎盃，並與港足球員齊齊繞場一周答謝球迷，惟未有特別停留合照和簽名。對於奧比馬田及艾登希雲成為此戰反勝的關鍵人物，主帥魯賓艾摩廉在賽後記者會先讚揚該兩名小將表現，「雖他們距離征戰英超賽場還需更多磨練，但今晚的發揮是個好開始」。隊長般奴費南迪斯近日盛傳轉投沙特聯豪門希拉爾，此戰則正選上陣半場；艾摩廉表示球會目前未有收到任何離隊決定，「教練團會與般奴保持溝通，亦感覺到他仍望續留效曼聯」。

不少港足球員賽後把握機會交換球衣、合照和索取簽名。祖連奴對從曼聯身上取得入球興奮莫名，「這是作為足球員最美妙的感覺，也是一種夢想成真」。他除了獲得多名曼聯球員簽名，更透露獲得與同操葡語的般奴與卡斯米路交流的寶貴機會，「他們都恭喜我入球，鼓勵我繼續努力、給予一些不錯的建議」。

此戰力挽狂瀾的謝家榮則在不少心頭好被搶先一步後，最終與紅魔門將希頓交換球衣，「之前上YouTube看英格蘭隊門將練習，都看過他不少次，想不到能與他同場獻技，為人很友善」。他又稱以前曾因迷上迪基亞成為「曼迷」，「但近5、6年已經不是。現在因為喜歡占士麥迪臣，所以有點支持熱刺」。同屬熱刺球迷的後衛茹子楠，則形容此戰對位曼聯翼鋒阿歷真度加拿祖，屬對陣過前二強的對手，「他不斷在扭我，扭到我很開心。有次與他單對單防守，內心也忍不住笑出來」。

賽事主辦方國際文娛管理有限公司主席金偉明對33,098人的入場人數感到滿意，他承認曼聯今季戰績欠佳難免影響票房，但強調去年已跟曼聯磋商是次訪港事宜，「去年談合作時也估不到他們今年成績如此，大家都不想。作為運動員落到場，有誰會想輸？」。他另透露已為籌辦明年賀歲盃準備，料繼續以名宿賽形式舉行。