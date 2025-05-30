曼聯訪港｜主辦方滿意入場人數　艾摩廉信般奴費南迪斯留隊　港足球員賽後勤「集郵」　 (23:31)

相隔12年再訪港的英超球隊曼聯今晚（30日）在香港大球場舉行的「凝皓教育挑戰盃」，憑17歲小將奧比馬田梅開二度和艾登希雲建功，以3：1反勝由祖連奴先開紀錄的中國香港足球代表隊。曼聯主教練魯賓艾摩廉賽後被問到隊長般奴費南迪斯盛傳離隊的消息，稱會跟球員保持溝通，「感覺到他仍希望續留效」。
曼聯球員賽後接過獎盃，並與港足球員齊齊繞場一周答謝球迷，惟未有特別停留合照和簽名。對於奧比馬田及艾登希雲成為此戰反勝的關鍵人物，主帥魯賓艾摩廉在賽後記者會先讚揚該兩名小將表現，「雖他們距離征戰英超賽場還需更多磨練，但今晚的發揮是個好開始」。隊長般奴費南迪斯近日盛傳轉投沙特聯豪門希拉爾，此戰則正選上陣半場；艾摩廉表示球會目前未有收到任何離隊決定，「教練團會與般奴保持溝通，亦感覺到他仍望續留效曼聯」。
不少港足球員賽後把握機會交換球衣、合照和索取簽名。祖連奴對從曼聯身上取得入球興奮莫名，「這是作為足球員最美妙的感覺，也是一種夢想成真」。他除了獲得多名曼聯球員簽名，更透露獲得與同操葡語的般奴與卡斯米路交流的寶貴機會，「他們都恭喜我入球，鼓勵我繼續努力、給予一些不錯的建議」。
此戰力挽狂瀾的謝家榮則在不少心頭好被搶先一步後，最終與紅魔門將希頓交換球衣，「之前上YouTube看英格蘭隊門將練習，都看過他不少次，想不到能與他同場獻技，為人很友善」。他又稱以前曾因迷上迪基亞成為「曼迷」，「但近5、6年已經不是。現在因為喜歡占士麥迪臣，所以有點支持熱刺」。同屬熱刺球迷的後衛茹子楠，則形容此戰對位曼聯翼鋒阿歷真度加拿祖，屬對陣過前二強的對手，「他不斷在扭我，扭到我很開心。有次與他單對單防守，內心也忍不住笑出來」。
賽事主辦方國際文娛管理有限公司主席金偉明對33,098人的入場人數感到滿意，他承認曼聯今季戰績欠佳難免影響票房，但強調去年已跟曼聯磋商是次訪港事宜，「去年談合作時也估不到他們今年成績如此，大家都不想。作為運動員落到場，有誰會想輸？」。他另透露已為籌辦明年賀歲盃準備，料繼續以名宿賽形式舉行。