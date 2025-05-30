意甲｜「香港足球盛會2025」主辦方宣布　AC米蘭7·25公開訓練門票發售　「紅黑軍」炒干斯卡奧艾歷尼回巢領軍 (18:09)

AC米蘭將於今年7月25日晚上7時半在香港大球場進行公開操練，球迷可即日起可透過Cityline網站購票，票價統一為199元。惟這支過去19次成為意甲盟主的球會，今宣布與50歲主帥干斯卡奧提早解約，他去年12月履新，雖原本簽署一份為期18個月的合約，上任僅一周亦曾領軍擊敗國際米蘭贏得意大利超級盃，但球隊在今屆意甲僅排名第8，加上日前在意大利盃決賽以0：1不敵博洛尼亞，篤定來季無緣歐洲賽。

米蘭發聲明指出：「感謝干斯卡奧和他的團隊表現出的承諾、專業和奉獻精神，祝這名為球會奪得歷史上第50座獎盃的主教練未來一切順利。」球會亦在同日宣布將由57歲前帥艾歷尼回巢接手，他曾在2010至2014年間執教球隊，包括在2010／11年球季帶領「紅黑軍」勇奪意甲冠軍。

至於傳言有比利時隊名將奇雲迪布尼將加盟的應屆意甲盟主拿玻里，日前盛傳僅執教一季的意籍主帥干地將離隊，但昨據報這名55歲教練與球會主席迪羅倫迪斯等高層開會後，已回心轉意續領軍，球會亦承諾在轉會市場上進行投資，同時承諾修復訓練場。