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羽毛球｜「鄧謝配」新加坡賽闖4強篤定奪牌　李卓耀男單8強止步　安洗瑩女單負陳雨菲27連勝斷纜 (21:08)

世界排名第3的港隊混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，今（30日）在新加坡羽毛球公開賽8強，以局數2：1反勝5號種子丹麥組合托夫／馬姬蘭，連續3站晉身4強兼至少獲得銅牌，但隊友李卓耀在男單8強以0：2不敵中華台北隊的林俊易出局。

次號種子「鄧謝配」上月故劍重逢後，先在亞洲賽摘金，後於泰國公開賽躋身4強，此役雖先負15：21，之後兩局連贏21：14、21：14，以局數反勝托夫／馬姬蘭2：1晉身4強，將與4號種子國家隊組合郭新娃／陳芳卉爭入決賽。同日在男單16強淘汰中華台北隊名將周天成的李卓耀在8強首遇林俊易，卻在開局後連輸9分，結果以15：21先失一局，次局再以13：21見負無緣4強。林俊易的下圈對手是2號種子泰國籍的維迪辛，另一場準決賽由國手陸光祖對法國隊的基士圖波波夫。

女單8強賽方面，5號種子國家隊的陳雨菲以直落兩局21：13、21：16輕取宿敵「一姐」韓國隊的安洗瑩，令後者今年首次輸波及27連勝斷纜。陳雨菲的4強對手是隊友3號種子韓悅，另一國手次號種子王祉怡則碰4號種子日本隊的山口茜。

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