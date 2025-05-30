曼聯訪港｜紅魔3：1反勝港足　逾3.3萬球迷見證　亞洲之旅1勝1負完成 (21:59)

「紅魔」正選派出隊長般奴費南迪斯、卡斯米路、阿歷真度加拿祖、海倫、莊尼伊雲斯、古干基、甘馬臣、拉斯、費特歷臣、阿馬斯及門將湯希頓，其餘主將明奈、美臣蒙特和阿密特迪亞路則列後備；東道主的港足則嚴陣以待迎戰，包括徐宏傑、李小恆、茹子楠、黃皓雋及米高共5名外流兵均獲擔正，其餘球員有隊長費蘭度、門將謝家榮、守將鐘樂安、中場顏卓彬、鋒將祖連奴及艾華頓。

曼聯今仗初段控制形勢，其間般奴費南迪斯在5分鐘左邊禁區外開出罰球，中場卡斯米路迎頂破網，但越位在先入球無效。翼鋒加拿祖12分鐘左邊禁區內扣大位施射，被對方門將謝家榮化解，加拿祖3分鐘後與般奴「撞牆」下傳中，但接應的小將拉斯未能中目標。19分鐘，港足鋒將祖連奴接應黃皓雋傳送射入近柱得手先開紀錄。卡斯米路與拉斯在27分鐘同樣被換出。35分鐘，般奴獲得單刀機會，但再次被謝家榮撲走，之後隊友連番攻門仍未能扳平，落後0：1完半場。

換邊後，曼聯一口氣將所有正選換出，換入包括明奈、阿密特迪亞路、美臣蒙特、文路爾烏加迪及門將比恩迪亞等球員，港足則有周緣德、尼高拉斯、趙聡悟、陳俊樂及余煒廉後備入替。50分鐘，紅魔藉17歲中鋒奧比馬田，於近12碼點射入遠柱扳平，5分鐘後，中場美臣蒙特在禁區外施冷箭被謝家榮撲出。將備戰亞洲盃外圍賽第3圈的港足，在61分鐘換入艾里奧、劉家喬、史提芬彭利拿、艾華及門將伍瑋謙，當中前鋒劉家喬68分鐘禁區內施射，惟被曼聯的比恩迪亞接牢，但僅上陣15分鐘的中堅艾里奧因傷退下火線，由19歲的曾樂圖入替。戰至82分鐘，曼聯的奧比馬田接應傳中頭槌解功，個人梅開二度下，反超前2：1，隊友艾登希雲亦在完場前補時再接應迪亞路的傳中埋齋，終助曼聯以3：1勝出。

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