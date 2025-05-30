曼聯訪港｜3魔兵赴尖沙嘴出席見面會　數十球迷等候市民圍觀　烏加迪信來季返正軌 (18:29)

英超球隊曼聯季後亞洲行忙過不停，今晚（30日）在香港大球場與中國香港足球代表隊合演「凝皓教育挑戰盃」前，球員今午兵分多路出席商業活動；其中明奈、阿密特迪亞路和文路爾烏加迪到尖沙嘴adidas旗艦店出席見面會。儘管曼聯經歷失意球季，3人還是正面看待「紅魔」未來，其中烏加迪相信球隊經今夏更充足季前準備，定能重回正軌。
尖沙嘴活動開始前半小時，已有數十名球迷在店外等候3名紅魔球星出現，店舖對出的漢口道亦有多名市民圍觀。3名球星到埗後接受主持提問，提到對香港時均表示讚好，其中明奈透露曾在英國吃過點心，惟這次香港行就無緣品嘗地道版本。
曼聯今季英超僅第15位完成，上周四歐霸決賽又不敵熱刺飲恨，難免讓人失望。3人被問到如何看待紅魔未來時，同稱矢志捲土重來，烏加迪說：「我認為未來是光明的，球隊陣容具備質素，我們可以把握季前時間籌備，更了解主帥（魯賓艾摩廉）的理念。」阿密特則透露曾與紅魔前輩里奧費迪南對話，「他給了不少建議，鼓勵我要在場上盡顯所能」。
3人之後與活動特邀嘉賓合照，出席者包括藝人江若琳、JW王灝兒、長跑運動員黃啟樂、羅映潮，以及港超球員胡晉銘和馬希偉等。明奈其後因行程先告退，烏加迪和阿密特離開店舖時，則特意走到依然留守的球迷群內，為他們簽名和合照。