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歐協聯｜馬利斯卡盼車路士奪標陸續有來　世冠盃未定目標　安東尼難捨貝迪斯稱「上帝才知會否返曼聯」 (17:46)

車路士今晨（29日）歐洲協會聯賽決賽反勝貝迪斯4：1，除了結束為期3年的錦標荒外，也成為首支囊括歐洲4大盃賽的大滿貫球隊。「藍戰士」主帥馬利斯卡賽後希望這次成功是一個起點，之後錦標陸續有來，亦強調麾下當下最重要是從漫長的球季結束後恢復過來，故此對下月中展開的世界冠軍球會盃未有定下目標。

車路士下半場26分鐘內連入4球，以4：1挫貝迪斯首次揚威歐協聯，連同歐聯、歐霸和已不存在的歐洲盃賽冠軍盃，破天荒成為首支囊括歐洲4大盃賽的大滿貫球隊，令去夏走馬上任的主帥馬利斯卡喜上眉梢道：「會方過去3至4年投資逾10億鎊（約105.6億港元），等待的就是贏得錦標。重建是重要的，希望這次成功和這個球季就是一個開始。」

馬帥續提及距離世界冠軍球會盃開戰約只有10天，「己隊球員需在這段時恢復過來，因為剛過去的球季是漫長的。我們現在的目標是一場一場地打，一步一步地努力，對世冠盃並無明確目標」。另他特別稱讚此役獲選最佳球員的中場高爾彭馬，「他的兩個助攻太優秀了，是一個能藉入球和助攻奠勝的球員」。

車路士隊長列斯占士則說：「我們了解貝迪斯是一支好球隊，尤其是開賽後在球迷的激勵下，可令我軍陷於苦戰，不過我們保持耐性，下半場終於反撲成功。」敵軍中場艾斯高亦承認輸下半場「因鬆開油門而受到懲罰，而且球員站得太後」，而其賽後流下男兒淚的曼聯借將隊友翼鋒安東尼馬菲奧斯則說：「我對貝迪斯及這裏的每個人，都懷有深厚感情。現在只有上帝才知道我會否返回曼聯。」至於賽後曾安慰和擁抱前隊友安東尼的敵鋒查頓辛祖，則斷然拒絕回歸「紅魔」，惟這名曼聯借將今季表現未符預期，車路士恐難求購，並盛傳勢擊敗曼聯，斥資3000萬鎊（約3.2億港元）從降班球隊葉士域治羅致前鋒利安戴納。

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