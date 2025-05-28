大馬直擊｜曼聯亞洲行首擊0：1不敵東南亞明星隊　明抵港備戰港足 (23:35)

曼聯繼2013年7月後再訪香港，明午由馬來西亞抵港後，晚上7時30分在香港大球場舉行閉門操練，主帥魯賓艾摩廉與一名球員代表出席賽前記者會，準備周五晚8時友賽中國香港足球代表隊。

紅魔昨晚於武吉加里爾國家體育場友賽東南亞明星隊，有多達72,550人入場，正選包括馬古尼、奧拿拿、達洛治、卡斯米路、明奈及海倫等，隊長般奴費南迪斯與盛傳離隊的阿歷真度加拿祖先列後備，不過後者心情不錯，不時向着傳媒鏡頭做鬼臉或手勢；美臣蒙特、勞基梳爾與約舒亞舒克斯則未列名單。

雖然奧拿拿加盟兩季屢有失誤，仍深受東南亞的紅魔球迷「歡迎」，不少現場球迷於比賽期間均多次高呼其名字。首個攻勢來自主隊開賽5分鐘阮海龍右路發難射斜。曼聯未見起色頻頻傳失，28分鐘再被主隊隊長沙治奧阿古路射門，奧拿拿落地撲出。馬古尼、達洛治及卡斯米路等4名球員於31分鐘已被換出，換入多名小將。33分鐘出現曼聯首個威脅攻門，明奈遠射被撲出，柏德列多古完半場前射門被接實，半場互無紀錄。

曼聯下半場換入般奴費南迪斯、加拿祖及阿密特迪亞路，隨即多了不少攻勢；奧拿拿則被換出由湯希頓入替。現場球迷即不斷呼喊「Bruno」。這名30歲中場58分鐘凌空抽射僅高出，引起現場掌聲。不過戰至71分鐘，東南亞明星隊藉一次反擊由後備入替的緬甸隊前鋒芒芒倫單刀快腳射破希頓大門，紅魔終負0：1。

明報記者 余瑋 吉隆坡直擊

相關報道：

大馬直擊｜拿尼信同鄉艾摩廉有力證明自己 籲曼聯球迷團結力撐

大馬直擊｜曼聯3主力不訪港 主辦方稱球會不會存心欺騙球迷 「逾25名一隊球員隨行證重視行程」

大馬直擊｜馬古尼達洛治證周四轉赴印度無緣訪港 稱球會決定無權選擇

大馬直擊｜曼聯亞洲行明先鬥東南亞明星隊 艾摩廉認今夏重建精簡陣容 冀下季完善戰術

大馬直擊｜曼聯名宿布朗隨隊訪亞洲 稱紅魔現迎新開始信增兵可提士氣

其他報道：

香港足球明星選舉｜東方前鋒巴科爾首膺香港足球先生 盧比度3奪最佳教練

體操｜美國體操天后比拉絲訪港 勉年輕人信自己無限可能 「沒有夢想是太大的」