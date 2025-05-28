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香港足球明星選舉｜4人首獲選最佳11人　「香港華迪」劉智樂自信華人有力與外援競爭 (23:07)

香港足球明星選舉頒獎典禮今晚（28日）於灣仔合和酒店舉行，足球明星11人得獎名單中，標準流浪前鋒劉智樂、東方守將梁振邦、大埔後衛李家豪及理文左閘立花稜也均為首次獲獎。其中獲球迷稱為「香港華迪」的劉智樂得獎後與母親不禁落淚，自信作為華人球員仍有力與外援競爭。

流浪射手劉智樂今季各項賽事暫累積17球，刷新華人港超單季入球紀錄。這名31歲前鋒獲獎瞬間獲全場掌聲鼓勵，並與台下母親激動落淚，不禁向母親反問：「我今天表現好嗎？」母親則舉起手指公回應。

作為3名得獎前鋒中的唯一華將，劉智樂承認感到獎項的舉足輕重，「近10年來獲獎的華人球員屈指可數，這亦證明我們同樣有能力競爭這個獎項」。談及港足主帥韋斯活亦有到場，外界關注他未來是否以進入港隊為目標，但劉智樂坦言道：「教練如何用人、安排什麼戰術，這些都是教練的職責和部署。我作為球員，唯一能做的就是盡力做好本分，但如果能因獲獎而變得更突出，亦希望能吸引教練的注意。」

至於以年屆38歲之齡首入選足球明星11人的東方隊長梁振邦，坦言自己或因防守能力受到外界關注，「以這個年紀仍能在場上保持穩定水準並不容易，但這次獲獎對我是個很大鼓舞。」

此外，今季聯賽錄得8次助攻的32歲大埔右閘李家豪，曾因捲入官非及疫情等原因離開職業賽場，當選足球明星11人後衛後不禁落淚，稱從未想過能獲得此榮譽，「過去在疫情期間遭停賽逾1年，當時已懷疑是否需放棄足球。對於取得人生第2次冠軍及這個獎項，我覺得已經無憾了」。另理文日援立花稜也得獎後稱雙腳仍在顫抖，對得獎感驚喜。

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