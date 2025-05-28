歐聯｜安東尼浴火重生　領貝迪斯鬥車路士逐歐戰首冠 (18:23)

貝迪斯vs.車路士 now643台 明晨03：00直播

貝迪斯過去的主要錦標是90年前揚威西甲，以及包括2021／22年球季在內的三奪西班牙盃，但在歐戰則「食白果」，明晨決戰曾在歐聯、歐霸、歐洲超級盃和歐洲盃賽冠軍盃掄元的車路士，無疑被外間看淡，惟變數是貝迪斯現擁有一個年初來投的曼聯借將安東尼馬菲奧斯。這名曾被曼聯冷落多時的25歲翼鋒，在明晨之戰前回憶兩年半的「紅魔」歲月如噩夢，「甚至沒力氣和兒子玩耍，不時好幾天不進食，把自己關在房內」。

然而，已重拾足球樂趣的安東尼，迄今已在歐協聯及西甲上陣25次獨取9球和交出5次助攻，曾獲隊友中場艾斯高稱讚「擁有不可思議的足球天賦，比賽時決斷英明」，勢成車路士心腹大患，甚至獲得巴西隊新帥安察洛堤賞識重召入隊，備戰下月初先出征厄瓜多爾後主場迎戰巴拉圭隊的世界盃南美洲區外圍賽，而該名65歲意大利名帥更強調「唯一目標就是明年世界盃封王」，惟值得一提的是，巴西隊兩大鋒將尼馬和洛迪高高斯同告因傷未列入「肥安」是次大軍。

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