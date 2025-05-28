香港足球明星選舉｜東方前鋒巴科爾首膺香港足球先生　盧比度3奪最佳教練 (22:00)

今屆足球明星選舉投票比重，公眾投票佔40%，港超球隊主教練及隊長佔20%，傳媒票和評審委員會各佔20%。足球明星11人獎項有東方門將葉鴻輝第11次當選，追平李健和並列歷來入選明星11人最多的球員。後衛分別為東方老將梁振邦、大埔中堅加比爾和右閘李家豪及理文左閘立花稜也。3名中場是大埔的陳肇鈞、東方的馬高斯，以及傑志的費蘭度；3名前鋒則是理文的艾華頓、東方的巴科爾和標準流浪的劉智樂。

今季贏得高級組銀牌的東方有4名球員入選足球明星11人，成為各隊之最。今季聯賽攻入21球蟬聯神射手的巴科爾，最終力壓艾華頓和陳肇鈞，當選今屆香港足球先生。主帥盧比度則連續3屆當選最佳教練。至於艾華頓另獲頒球員之星和港隊最佳球員，個人獨得3獎。冠忠南區門將伍瑋謙與20歲隊友趙聡悟雙雙榮膺最佳青年球員，是連續3屆由同一球隊獨攬獎項。

巴科爾當選香港足球先生後在台上發表得獎感言，除了感謝家人、隊友和東方主教練盧比度，也不忘歌頌兩名競爭對手，「我想把獎項獻給陳肇鈞和艾華頓，今季有很多球員發揮出色，遺憾是獎項只得一個。感謝所有支持香港足球的人，我們會致力讓香港足球進步，讓更多人關注港超及其球員」。

巴科爾在頒獎禮後接受傳媒訪問，形容足球先生對球員而言是最大榮譽，「作為足球員，這是生涯可以奪得的最佳獎項，這歸功隊友每場的協助」。他另被問到來季去向，坦承仍在商談當中，「我會繼續留在香港，很快大家便會知道」。

東方主帥盧比度則力壓大埔冠軍教頭李志堅和九龍城主教練陳銘剛，連續3屆當選最佳教練。他提到今季中段面對多名主力離隊任務分外艱巨，因此喜獲外界繼續信任和肯定，「我們一切從零開始，在短時間很難把所有事重新磨合。惟最後我們贏得高級組銀牌，聯賽爭標幾乎捱到最後，還有足總盃可爭，這已是超額完成」。他又提到李志堅能帶領大埔封王，同樣值得獲獎，「我們帶領的球隊都是資金有限，要跟傑志、理文這些球隊爭冠並非易事，但大埔做到了」。

聯賽冠軍大埔共有3名球員入選足球明星11人，其中第3次成為明星11人中場的陳肇鈞同時當選「冧莊」最受歡迎球迷球星。他提到在球隊封王已是最大心願，對個人獎項競逐心態更為放鬆，「每一次攞獎都係一種肯定，都係值得回味。上年攞獎開心，今年攞一樣開心，加埋聯賽冠軍就更開心」。

香港足球明星選舉得獎名單

獎項 得獎者

香港足球先生 巴科爾（東方）

足球明星11人

門將 葉鴻輝（東方）

後衛（4名） 梁振邦（東方）、立花稜也（理文）、加比爾（大埔）、李家豪（大埔）

中場（3名） 陳肇鈞（大埔）、馬高斯（東方）、費蘭度（傑志）

前鋒（3名） 艾華頓（理文）、巴科爾（東方）、劉智樂（標準流浪）

最受歡迎球迷球星 陳肇鈞（大埔）

球員之星 艾華頓（理文）

最佳港隊球員 艾華頓

最佳青年球員（2名） 伍瑋謙（冠忠南區）、趙聡悟（冠忠南區）

最佳教練 盧比度（東方）

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