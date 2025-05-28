大馬直擊｜拿尼信同鄉艾摩廉有力證明自己　籲曼聯球迷團結力撐 (19:22)

拿尼於2007至14年效力曼聯，贏得4次英超及1次歐聯等12項錦標，2022/23年曾到澳洲落班加盟墨爾本勝利。他今午在大馬受訪時稱，仍記得隨「紅魔」2009年到訪友賽馬來西亞明星隊，「我對那場比賽有很好回憶，記得入了一球，當時球場座無虛席氣氛很好，球員真的很享受該場比賽」。

曾在葡萄牙隊做隊友的魯賓艾摩廉，首季接手曼聯即四大皆空，兼無緣下季歐洲賽。拿尼稱跟這名同鄉關係不錯，「我們彼此尊重，我很欣賞他過去數年作為教練的成就，他有才華、有能力在這間球會證明自己，肯定知道需要哪些球員、哪些地方要調整或提升，我們期待未來數年會為他感到驕傲。我相信他，當我們支持球隊，就必須信任現有教練團隊，直到證明他們無法達成目標。現在我們要團結一致，這是唯一能重拾輝煌的方法」。

拿尼承認今季是必須忘記的一季，「我們無法從中獲得任何積極元素，今夏盡可能要組建最好的球隊，以最佳狀態迎接新球季，用一場勝仗作開始」。他認為球隊下季肯定有變化，「近年曼聯表現讓我意識到，球隊需要一些能激勵球迷、帶來新元素和新能量，以及不同心態的新球員」。狼隊前鋒馬菲奧斯根夏宣布離隊，盛傳將加盟紅魔，拿尼讚揚這名26歲巴西國腳是好球員，「任何帶着正確心態加入的球員都會歡迎，若他來了肯定能幫助球隊，這是我們所需要的」。

拿尼將會隨隊訪港，他藉此向球迷說請期待他們到來，「經過非常艱難一季後，球員需要球迷的支持和愛戴，從而感受這間球會在全球的力量。當中有些球員未經歷過這樣的氛圍，他們需要明白穿上這件球衣比賽的重要性。無論何時何地，我們都有很多球迷支持」。

明報記者 余瑋 吉隆坡直擊

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