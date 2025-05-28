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大馬直擊｜曼聯3主力不訪港　主辦方稱球會不會存心欺騙球迷　「逾25名一隊球員隨行證重視行程」 (16:45)

英超球隊曼聯將於明午（28日）訪港，對於3名正選球星守將哈利馬古尼、達洛治及門將奧拿拿未能訪港，明赴印度出席球會安排的足球活動。主辦訪港友賽的ProEvents國際文娛主席金偉明在馬來西亞受訪時強調，球會一定沒有存心欺騙球迷和主辦方，認為今次「紅魔」多於25名一隊球員訪港，足證認真看待亞洲之旅。

第8次籌辦曼聯外訪比賽的金偉明表示，曼聯有球員未能隨隊，很多時都是球會自行選擇何時告訴主辦方，「這不是我能夠決定和隨便說，如今次出發亞洲前，他們在官網已宣布有些球員因個人原因或受傷而缺席。即使我知道原因亦要出於尊重球員私隱，不能向公眾透露他們不能來的細節」。

金偉明承認曼聯今季表現確實令人失望，球迷失望或不開心主辦方都會接受，「但球會一定無存心呃球迷和主辦方。我和曼聯合作了很多年很多次，根據以往經驗，一般情况至少有25名一隊球員到訪，今次多於25名球員（29人）來港，我認為他們真的很認真看待這次亞洲之旅，正如我之前發聲明所說，球員也是人，剛完成艱難一季、輸了歐霸決賽，即使如此仍然水長水遠來到，就是為答謝球迷支持，這就是球會應有態度」。他續說，球隊每周都會有不同陣容比賽，有球星未能來不是新鮮事，舉例今次達洛治有傷在身仍隨隊到馬來西亞，「我有特別安排有傷在身的球員個別恢復訓練時間。今次亦有隊長般奴費南迪斯、卡斯米路、阿歷真度加拿祖等不少一隊球員」。至於落場陣容，他承認需取決主教練魯賓艾摩廉的決定。

曼聯今晚8時45分在馬來西亞友賽東南亞明星隊，國際文娛行政總裁金偉聯稱，賽事在可容納約8.4萬人的武吉加里爾國家體育場舉行，截至昨日已售出約5.7萬張門票，銷售率達68%。

明報記者 余瑋 吉隆坡直擊

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