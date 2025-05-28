大馬直擊｜馬古尼達洛治證周四轉赴印度無緣訪港　稱球會決定無權選擇 (03:30)

此前印度傳媒報道，馬古尼、奧拿拿及達洛治將於本月29日到孟買出席當地草根足球活動，時間撞期因此不會訪港參與周五晚在香港大球場與港足的友賽。繼主帥魯賓艾摩廉在賽前記者會證實達洛治不會訪港，馬古尼及達洛治於賽前操練後受訪均證實了消息。

馬古尼表示，曼聯在全球都有眾多球迷，在香港也不例外，「不幸的是我未能同行，我將會去印度與其他球迷見面。我認為這對我們都很重要，因為印度也有很多球迷」。達洛治亦承認遺憾未能訪港，「將會有很多出色的隊友前往，希望一切按計劃進行，滿足到各球迷。有些球員必須去印度，這是球會決定，球員沒有選擇餘地，當然我也非常期待去印度，亦相信隊友很期待去香港」。

馬古尼續說，經過困難一季後球隊要繼續前行，在季前熱身賽找到需要改進地方，「我們今季表現令人失望，在英超排名遠遠不夠高，所以我們沒有資格反對來這裏（亞洲）與球迷見面。從中看到球會規模對球員也是好事，當你效力這間球會到美國、香港、馬來西亞等地，你才意識到這個世界有多麼龐大和熱情的球迷」。

明報記者 余瑋 吉隆坡直擊

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