大馬直擊｜曼聯亞洲行明先鬥東南亞明星隊　艾摩廉認今夏重建精簡陣容　冀下季完善戰術 (20:50)

東南亞明星隊vs.曼聯 now640台周三晚上20：45直播

曼聯自2009年後相隔16年再訪大馬，昨晚抵步時吸引數百球迷於酒店外迎接守候。32人大軍明晚8時30分友賽東南亞明星隊後，周四下午便會抵港，然後周五晚8時於香港大球場友賽港足。

一眾「紅魔」戰將今午在大馬兵分多路，隊長般奴費南迪斯聯同阿歷真度加拿祖、明奈及阿密特迪亞路等6名球星參與運動品牌的球迷見面活動；海倫、比恩迪亞、杜比哥利亞及小將馬田奧比則留在酒店出席簽名會；大隊晚上到可容納逾8.5萬人的比賽球場武吉加里爾國家體育場賽前操練。

主帥魯賓艾摩廉則與中場美臣蒙特出席賽前記者會，表示短短一日已感受到大馬球迷對曼聯的熱愛。其間發生小插曲，艾摩廉的手機曾響起警報聲，引起現場一陣笑聲，他事後致歉並尷尬地解釋是家裏的警報器，「我不在家時，我喜歡掌握孩子們的情况」。

曼聯今季英超排15名及歐霸屈居亞軍而無緣下季歐洲賽，艾摩廉稱曼聯的身分總被期待要最好，但如今需循序漸進，以逐場贏比賽為目標，並認為無緣歐聯也許是轉機，「讓球隊可以更專注提升表現、完善戰術，為未來建構更穩健的體系」。對於完季後仍要遠征亞洲，他認為除了要回報全球球迷的厚愛，每場比賽也是改善球隊表現的機會，同時也可考察隨隊小將和讓他們了解披上紅魔球衣的意義。

對於般奴費南迪斯受到沙特聯豪門希拉爾等列強垂青，艾摩廉以日前英超煞科擊敗阿士東維拉為例，引證這名隊長的重要性，「他無論場上表現、領導能力到比賽熱誠，尤其上場球隊無壓力比賽時，他仍主動承擔責任，正是重建球隊的關鍵。球隊排除萬難的信念也將成為重新出發的起點」。他重申球會早已準備有和沒有歐聯資格的兩套方案。「若沒有歐聯，我們不需要一個龐大陣容，可以更好掌控球隊。當然我們會簽入一些新球員，但由於財政公平條例限制，即使有歐聯今夏我們都不能做太多變動，重點都是通過內部發掘青訓，最重要是團結一致，在困難中看到進步」。

至於有傳哈利馬古尼、門將奧拿拿及達洛治將於周四轉赴印度出席球會活動，艾摩廉席上僅確認達洛治不會來港。美臣蒙特則說，雖然行程緊湊，但昨晚抵步後看到獲數百球迷迎接感到鼓舞，並稱會用經驗指導隨行的年輕球員。而東南亞明星隊則由越南國家隊韓籍主帥金相植領軍，陣中馬來西亞歸化前鋒、與曼城名宿同名的沙治奧阿古路表明會盡力爭勝。

明報記者 余瑋 吉隆坡直擊

曼聯亞洲之旅32人大軍名單

門將：奧拿拿、比恩迪亞、希頓

後衛：哈利馬古尼、勞基梳爾、達洛治、馬菲斯迪歷特、柏德列多古、莊尼伊雲斯、艾登希雲、阿馬斯、費特歷臣、艾馬亞、甘馬臣、古干基、列斯梅路

中場：般奴費南迪斯、卡斯米路、明奈、美臣蒙特、文路爾烏加迪、杜比哥利亞、泰萊費查、施高干尼、摩侯斯、泰韋斯

前鋒：阿歷真度加拿祖、阿密特迪亞路、海倫、約舒亞舒亞斯、馬田奧比、拉斯

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