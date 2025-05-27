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港足明星選舉｜陳肇鈞巴科爾艾華頓料爭足球先生　李志堅談競逐最佳教練　信奪冠有利選情 (20:03)

2024／25年度香港足球明星選舉頒獎典禮明晚（28日）7時15分在灣仔合和酒店舉行，將揭曉今季各大獎項誰屬。大埔中場陳肇鈞在球隊周日贏得港超後，力爭乘勢「冧莊」香港足球先生，惟榮膺聯賽神射手的東方前鋒巴科爾和理文鋒將艾華頓，同樣在寶座競逐中有力一戰。

今屆足球明星選舉未在投票網站顯示各候選者票數，惟足總在周日佔總評分四成的公眾投票截止前，透過社交網公布各大獎項走勢。其中足球明星11人獎項，門將前3位為去年得獎的大埔門將謝家榮、東方的葉鴻輝和冠忠南區的伍瑋謙。後衛前8名包括3名大埔守將李家豪、加比爾、馬高斯山度士、東方的梁振邦和賀爾、理文日援立花稜也、傑志港腳鐘樂安及隨九龍城初戰港超的韋利安。

中場6強除了上屆足球先生陳肇鈞，還有來自東方的馬希偉和馬高斯、傑志38歲老將費蘭度、南區隊長佐佐木周及北區的肯迪。前鋒6強則包括今季以21球成為聯賽神射手的巴科爾、攻入19球的艾華頓、昨當選港超5月最佳球員的標準流浪射手劉智樂、傑志的迪美路夫，以及兩名大埔巴西籍鋒將伊高沙托尼和盧卡斯。

今屆最佳教練、最佳青年球員、球員之星和最佳港隊球員獎項均獲冠名贊助。其中「雲窖最佳教練」走勢3強為連贏兩屆的東方教頭盧比度、大埔主帥李志堅和九龍城主教練陳銘剛。新科冠軍教練李志堅爭取第3次贏得殊榮，承認個人獎項吸引力難以抗拒，「獎項是履歷，也是證明和肯定。各人都有值得獲獎的理由，只看大家喜歡喝橙汁、蘋果汁還是奶茶」。他指出教練表現視乎外界對每名教練的職責要求，相信成績會是客觀準則之一，「我想奪冠無疑對選情加分，總好過攞唔到（冠軍）吧」。

香港足球明星選舉投票走勢（截至5月25日）

足球明星11人

門將（3強）：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、伍瑋謙（冠忠南區）

後衛（8強）：賀爾、梁振邦（東方）、馬高斯山度士、加比爾、李家豪（大埔）、立花稜也（理文）、鐘樂安（傑志）、韋利安（九龍城）

中場（6強）：肯迪（北區）、陳肇鈞（大埔）、費蘭度（傑志）、馬高斯、馬希偉（東方）、佐佐木周（冠忠南區）

前鋒（6強）：盧卡斯、伊高沙托尼（大埔）、巴科爾（東方）、艾華頓（理文）、迪美路夫（傑志）、劉智樂（標準流浪）

雲窖最佳教練（3強）：李志堅（大埔）、盧比度（東方）、陳銘剛（九龍城）

樂事最佳青年球員（4強）：趙聡悟、伍瑋謙（冠忠南區）、周子謙（理文）、李樂謙（大埔）

寶礦力水特最佳港隊球員（3強）：陳肇鈞、艾華頓、陳晉一

註：排名不分先後

相關字詞﹕體育 香港足球明星選舉 香港足球先生 陳肇鈞 巴科爾 艾華頓 最佳教練 盧比度 李志堅 編輯推介

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