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賽車｜港將許建德初征利曼24小時耐力賽　冀把握「一生一次」機會登頒獎台 (19:16)

香港賽車手許建德（Jonathan）將於下月11至15日首度征戰法國利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans），他今（27日）於灣仔舉行的記者會表示，是次參賽可謂「一生只有一次」的機會，希望發揮最好表現，「我要對自己有交代，對香港有交代」。

法國利曼24小時耐力賽僅有4支參賽隊伍名額，今屆將有許建德及區天駿兩名港將分途入圍。其中許建德上季奪得GT世界挑戰賽歐洲賽綜合銅盃車手總冠軍，以及耐力盃賽事銅級車手總冠軍，得以取得今季利曼24小時耐力賽直接參賽資格，並將代表Ziggo Sport Tempesta車隊，伙拍兩名隊友Chris Froggatt及Eddie Cheever III駕駛法拉利296 LMGT3戰車出戰LMGT3組別。

對於將首度出戰這項現存歷史最悠久的耐力賽，Jonathan指稱這是一個「由低做起」的追夢過程，「20年前在珠海用改裝車參賽，慶幸有那段時光，讓我學會珍惜機會、愛護賽車」。他又表示過往雖有十幾次24小時耐力賽作戰經驗，但賽車、賽道變化皆需提前適應，明晚便會出發到當地備戰。而他亦期望發揮自己最好表現並站上頒獎台，「坦白講我覺得這個參賽機會一生只有一次，我要對自己有交代，對香港有交代，希望大家到時留意並支持我和天駿」。

至於將代表Manthey Racing參戰的區天駿，今亦現身支持許建德，他為二人雙雙入圍感高興，坦言一路不易，「只有經歷過才知道進入這個比賽有多麼困難，全球只有4張（車隊）入場券」。他又表示這項所有車手都夢寐以求的比賽難度高、挑戰大，即使雙方效力不同車隊，自己都會全力支持Jonathan。值得一提的是，同場出席活動撐場的香港著名賽車手歐陽若曦，曾於2013年在此項賽事取得GTE Am組亞軍，成為首名登上利曼賽頒獎台的港將。

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