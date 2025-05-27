明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

體操｜美國體操天后比拉絲訪港　勉年輕人信自己無限可能　「沒有夢想是太大的」 (18:36)

美國體操天后比拉絲（Simone Biles）今日（27日）首度訪港，下午在中環海濱活動空間出席瑞銀亞洲投資論壇，向年輕運動員和體育愛好者分享成功之道和成長經歷。她寄語年輕人相信自己就實現任何事，「沒有夢想是太大的（No dream is too big）」。

28歲的比拉絲體操生涯至今累積11面奧運獎牌及30面世界賽獎牌，是歷來大賽獎牌數量最多的體操選手。是次分享會有550位來自本地、國際學校，以及體操團體學生出席，另包括體操港將黃曉盈和退役「跳馬王子」石偉雄等。初臨香港的比拉絲早上才到埗，談到對香港的印象時說：「這是個美麗的城市，有海岸、沙灘和高山。所有人都很好客，因此很期待來到這裏。」

比拉絲說到少時接觸體操的原因，笑言「不是我選擇體操，而是體操選了我」。她在一次校外考察中被發現身體天賦，此後便向體操界的成功邁進。參戰過3屆奧運的她，2016年里約以19歲之齡大放異彩，2021年在東京因壓力之致空中失感退賽，至去年巴黎重拾光芒獨得3金1銀，並當選勞倫斯世界體育獎2024年度最佳女運動員。作為過來人的她強調精神健康的重要性，「我會說作為運動員有60%在乎精神層面，其餘40%則是體格。你可以努力反覆訓練，但如果精神和身體不同步就會感到有點迷惘」。

分享會另設安排小朋友提問環節，比拉絲向在體操路上偶然失意的小將提供建議，鼓勵他們即使碰壁也要堅持，「凡事要循序漸進，我們所做的是艱難的事，並沒有很多同齡小孩能做到，所以要對自己溫柔一點」。她提醒後輩「不要想着成為下一個比拉絲」，要相信自己有無限可能，「聽教練的話，跟隨自己的步伐，有一天你會成為最佳版本的自己。只要下定決心，你便會完成任何事，沒有夢想是太大的」。

其他報道：

大馬直擊｜曼聯名宿布朗隨隊訪亞洲　稱紅魔現迎新開始信增兵可提士氣

英超｜利物浦辦勝利巡遊市內染成紅海 主席認忙招兵強調「勝利永不過時」

相關字詞﹕體操 比拉絲 瑞銀 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞