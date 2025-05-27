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大馬直擊｜曼聯名宿布朗隨隊訪亞洲　稱紅魔現迎新開始信增兵可提士氣 (15:12)

英超球隊曼聯完成球季後隨即展開亞洲之旅，昨晚抵達第一站馬來西亞後將於明晚8時友賽東南亞明星隊，隨隊東來的曼聯大使名宿布朗今日（27日）在大馬接受本報訪問，表示經過失敗一季後現在將是新開始，又相信適度增兵能提升球隊士氣，稱讚盛傳將加盟的馬菲奧斯根夏的能力，希望「紅魔」下季比賽表現更穩定。

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曼聯青訓出身的布朗於1997至2011年效力紅魔14季，贏得5次英超及兩次歐聯等13項錦標，並於2018年掛靴。這名45歲英格蘭前國腳後衛受訪時表示，對曼聯今季英超最終排名尤其失望，又未能如願透過歐霸冠軍取得下季歐聯資格，「正如主教練和球員所說，球隊未達到應有水準，所有球員都對今季結果感到沮喪。雖然與強隊對碰仍能抗衡，但缺乏穩定性，整體表現遠低於預期。以曼聯來說排15名絕對不合格，但現在將是全新開始。全隊上下都必須承擔責任汲取教訓，下季立即提升」。

布朗參加過兩屆歐聯決賽皆奪冠，2008年一屆更是正選右閘，他回想1999年三冠王時自己仍是小伙子，到2008年時任領隊費格遜已重建球隊再挑戰頂峰，「球隊有起伏在所難免，現在關鍵是引入合適球員重建團隊精神，在比賽更穩定」。他相信今夏簽入新兵後，可讓主帥魯賓艾摩廉開始規劃藍圖，「適度增兵能夠提升士氣。海倫今季在前場獨力難支，簽入前鋒也許是重點。若主教練能獲得心儀球員，緊接數月可能會看到變化。不過留隊球員亦要調整心態，重拾自信 」。傳聞狼隊鋒將馬菲奧斯根夏將加盟，同時相中葉士域治前鋒利安戴納，布朗稱他們都是好球員，「根夏上季對我們總有精彩表現，展現才華；戴納則年輕有鬥心。增兵必須符合曼聯標準，我相信主教練和管理層會嚴格把關」。

曼聯分別相隔16年及12年再訪大馬和香港，布朗表示球會分外珍惜亞洲球迷，「我記得剛升上一隊不久就隨隊參加亞洲巡迴賽時，震撼亞洲球迷規模和熱情，才知道曼聯的球迷有多龐大，球員會心懷感激並盡力回饋」。退役後曾來港數次的布朗，仍記得2005年曾到香港大球場友賽，笑言現在漸老及膝蓋舊患，近年只是跟其他名宿踢一些慈善賽，「對身為在曼徹斯特出生、從小支持曼聯的球員，能夠隨隊四處到訪是莫大榮幸」。

明報記者 余瑋 吉隆坡直擊

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