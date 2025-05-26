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乒乓｜港乒返港　杜凱琹認黃鎮廷賽前豪言添壓力　李靜讚二人「既最好又最老」 (19:37)

乒乓球世界賽昨（25日）於卡塔爾多哈落幕，中國香港乒乓球隊今返港。4次奪得世界賽銅牌的星級混雙組合「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹表示，今屆賽事面臨內部與外部壓力，以緊繃狀態完賽兼達成目標非常開心。總教練李靜讚賞二人表現，笑指「既是最好又是最老」。

搭檔至今12年的「黃杜配」在今屆世界賽，先後擊敗新加坡、阿爾及利亞、巴西、西班牙隊組合勇闖4強，終以局數1：3不敵日本隊組合吉村真晴／大藤沙月，收獲繼2015、2017和2023年世界賽後另一混雙銅牌，完成二人初定目標。杜凱琹稱黃鎮廷賽前豪言想為獎牌換顏色，令她壓力倍增，「搞到我都好怕，目標講得這麼大」，她透露隨後一路保持緊繃狀態，最終成功奪牌已十分開心及自豪。阿廷表示「黃杜配」或是世乒賽歷史上唯一一對4次站上頒獎台的搭檔，開玩笑指國家隊「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎或許都未必能追上這一紀錄，「他們如果下屆再奪牌，我們又再奪牌的話，那麽他們又要繼續追我們」。

兩人回顧本屆賽事，指這面銅牌比過往難度增加，坦承港乒面臨眾多挑戰，阿杜更指今屆世界賽出現不少「爆冷」局面，「現在的乒乓球一切都有可能出現，最緊要做好自己」。港乒此戰完畢得以休息一周，緊接出戰歐洲積分賽、美國大滿貫。阿杜希望保持混雙前4種子闖入WTT年終賽，「期盼在主場作戰，感受香港球迷對我們的支持」。至於粵港澳全運會，她認為亦算半個主場，「乒乓球是國球，現在談目標有些難，但也希望打出自己水平」。

港乒主教練李靜直言「黃杜配」這面獎牌來之不易，讚二人技術及風格有突破，「兩人既是最好又是最老，希望他們帶給年輕球員更多期望和鼓舞，我都希望年輕球員可以接班，甚至搶班」。談及全運會部署，李靜指全運會是高水平賽事，「難打過奧運會，雖然有意栽培年輕球員，但人選都要視乎成績排名而定」，他並對混雙及男雙項目寄予期待。

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