法網｜拿度獲賽會辦遲來告別儀式　「Big 4」罕有聚首一堂　艾卡拉斯施維雅達衛冕首擊齊過關 (22:15)

拿度於2005年首奪法網男單冠軍，最後一次揚威是2022年，14次封王無出其右，上屆「一輪遊」的他總結道：「我曾參加法網20年，一切激情都曾在這裏發生，曾經歷成敗和掙扎，但享受比賽居多。」對於3名出席是次告別儀式的昔日勁敵，「他們對我是意義重大……我們能成為好的同行，並且互相尊重。你不必憎恨對方」。他最後說：「我不會依戀網球，因我覺得已為它付出一切……我今次是懷着平和的心情而來，就是這樣而已。」

回說今屆法網，上屆男單冠軍次號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯，在首圈以盤數3：0勝意大利籍的薛比利，與挪威籍的卡斯柏魯迪、意籍的梅薩迪、美籍的湯美保羅、舒爾頓等種子球手晉身次圈。爭取衛冕女單的5號種子波蘭籍好手施維雅達則以兩盤6：3淘汰斯洛伐克籍球手施拉高娃，4號種子意籍的柏奧莉妮面對國家隊的袁悅是有驚無險，以盤數2：1勝出過關，但9號種子美籍的艾瑪娜華露令人意外地以0：6、1：6大敗予西班牙籍的文妮露，而日籍名將大坂直美則以7：6（7：1）、1：6、4：6反負10號種子西班牙籍的芭杜莎，無緣次圈。

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