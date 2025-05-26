港足總盃｜東方流浪周六爭霸　兩帥先禮後兵：奪標「五五波」 (17:43)

今屆足總盃冠軍獎金為35萬元，亞軍則有15萬元，而賽事最佳球員亦獲得兩萬元。東方今在賽前記招派出主教練盧比度及副隊長梁冠聰；流浪則有教練團成員之一的潘文迪及隊長劉智樂出席。

東方今季已有高級組銀牌錦標落袋，在該賽事當選決賽最佳球員的梁冠聰，讚揚流浪的個人質素及整體水平，「他們是一支可以帶來麻煩的球隊，我們也都準備好迎戰，希望繼高級組銀牌冠軍後，可以奪得季內第2個錦標」。

至於相隔一季再闖決賽的流浪，教練潘文迪表明對球隊充滿信心，「雖然東方是一支強隊，但當我們被大家看低後會變得更有目標」。另被問及球隊申請亞洲賽教練執照資格的情况，潘文迪表示已向亞洲足協（AFC）提交所有文件，進展良好。

外號「香港華迪」劉智樂今季各賽事已攻入17球，超越上季紀錄，他坦言盼在決賽能攻破門框，並承認昨日港超煞科戰主場青衣運動場3：0贏理文一戰，是職業生涯首次見證象徵全場爆滿的「紅旗」，他因此希望足總盃決賽當日亦有更多球迷入場支持。