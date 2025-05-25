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空手道｜劉慕裳亞洲賽三連霸　1分優勢挫世二尾野真步　連續28項國際賽奪牌 (21:31)

亞洲空手道錦標賽今（25日）在烏茲別克煞科，「世一」港將劉慕裳（Grace）於女子個人形決賽，使出「北谷屋良公相君」獲得42.7分，以1分優勢擊敗日本隊「世二」好手尾野真步，連續3年勇奪亞洲賽冠軍，亦自2020年2月的K1超級聯賽杜拜站以來，已連續第28項國際賽事站上頒獎台，港隊終以1金3銅收官。

33歲的劉慕裳早前在K1超聯中國杭州站及埃及開羅站連奪兩金，今屆亞洲賽先後力挫沙特阿拉伯、尼泊爾及越南隊選手晉級。來到決賽，Grace今硬碰日本隊宿敵尾野真步，重演上屆賽事翻版，兩人同樣以北谷屋良公相君出戰，率先上場的尾野真步取得41.7分，劉慕裳則緊接獲得42.7分，終以1分優勢，連續3屆收穫亞洲賽金牌，實現三連霸。

其他港將方面，黃卓莉在女子組手68公斤級摘銅；譚棹而、王思敏、馬嘉敏和董依然在女子隊際形取得銅牌；招俊然、李智剛及鄧宇軒則於男子隊際形為港再添一銅，為港隊以1金3銅完賽。

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