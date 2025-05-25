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學界︱女拔萃羽毛球團隊挫德望衛冕　男拔萃輕取浸附中四連霸 (20:50)

全港學界精英羽毛球（團體）比賽今（25日）於馬鞍山體育館舉行決賽，拔萃女書院藉歐陽穎芝連贏兩場，協助場數3：1擊敗德望學校，蟬聯女子組冠軍；拔萃男書院則直落3局擊敗香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，實現男子組四連霸。

力爭衛冕的女拔萃，今午有中二小將歐陽穎芝在首局單打以21：14勇挫潘心悅；她在次局伙拍陳鵬妮戰雙打，縱一度被德望學校潘璿文／黃穎潼反擊要打「刁時」，仍頂住壓力以23：21再下一城。女拔第2場單打有陳心怡以13：21不敵宋映萱首嚐敗績，隨後她在雙打與朱紀縈以21：14取勝，助女拔總場數贏3：1擊敗德望，達成兩連冠。女子組季軍則由浸附中以3：2險勝福建中學。

歐陽穎芝賽後感謝團隊支持，令自己夠膽放開打，她提到女拔本月初在學界團體賽不敵德望，今次復仇兼衛冕感覺非常開心，「希望明年可延續氣勢再創好成績」。兩年前加入港青的她，緊接將出戰印尼國際賽及亞青賽，「上年在亞青賽得亞軍留遺憾，希望今年和拍檔陳鵬妮在U15女雙奪冠」。隊長許卓怡和中六隊員繆汶芳透露衛冕背後艱辛，後者坦言一路走來不易，「從5年都失落冠軍，到現在兩連冠，即將畢業的我回想起來，非常享受大家共同奮鬥的過程」。許卓怡則稱女拔面臨眾多挑戰，「奪冠後也要沉着訓練，希望把這團火傳承下去」。

男子組方面，衛冕的拔萃男書院面對首次闖入決賽的浸附中，未受過多考驗，以直落3局續寫四連霸。福建中學則以3：0贏英華書院獲季軍。男拔萃副隊長黃正匡認為四連霸只是一個數字，「希望能把衛冕延續下去，不論次數」。隊長吳守正感恩學校老師教練及設備支持，讓球隊實現薪火相傳。他們讚揚小將陳以熙不負眾望表現出色，後者首戰學界精英賽亦無懼色。陳以熙亦滿意自己表現，認為冷靜是取勝關鍵，兩年前加入港青的他，緊接都會出戰印尼及亞青賽。

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