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NBA︱籃網球星羅素再訪港與曹星如互動　寄語港小將「須與籃球形影不離」 (20:40)

NBA球隊布魯克林籃網球星丹基路羅素（D’Angelo Russell）今午（25日）現身灣仔合和中心出席贊助商品牌活動，分享生活態度強調要活在當下和珍惜時間，不浪費任何機會，並寄語本港的籃球小將，「如果你熱愛籃球，希望達到更高目標，那麼從早到晚需讓籃球與你形影不離」。

29歲後衛丹基路羅素上周日已從昆明展開他的中國行，先後到訪北京和長沙，最後以香港作為壓軸一站。相隔近兩年再訪港的羅素，今於灣仔的李寧零售店出席球鞋發布活動，其間與香港拳壇「神奇小子」曹星如跨界交流，曹亦向羅素傳授拳擊部分技術，兩人更互贈親筆簽名球鞋和拳套。曾於2019年入選NBA全明星賽的羅素，其後到修頓室外籃球場，在贊助商安排下與球迷參與射籃遊戲，更與居港的菲律賓籃球迷半場「3打3」比賽。

2015年NBA選秀以「榜眼」身分加入洛杉磯湖人，至今季已在NBA打滾10年的羅素坦言，意識到自己不再是年輕球員，因此十分珍惜在聯盟的每一刻。談及他創造「冷血殺手」慶祝動作「我的血管裏充滿冰（Ice in my veins）」，羅素稱過去數年不少球員紛紛仿效而感到欣慰，「很高興自己能成為潮流的引領者，但希望大家看到其他球員使用這動作慶祝時，別忘它的創始人是誰」。他續道今次中國行不是用來休息，而是吸收經驗，「我的訓練員也有隨行在旁，以此保持健康和最佳狀態，確保自己為新球季做好準備」。

對於香港愈來愈多小將接觸國際籃球並尋求更好發展，羅素寄語道：「不論周末和平日，沒有理由手上沒有籃球，即使最初運球不好，慢慢練習便會習慣，因為不是所有人都喜歡一直拿着球，這是取得優勢的方式。」

至於出自拳擊世家的曹星如被問到有否過去參與籃球運動，他笑言道：「中學時每天都會打籃球，但自從開始拳擊生涯後已放下籃球很長時間。高中時期其實比現在更加矮，當時我經常能向別人作出抄截。」

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