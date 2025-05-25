港超｜李志堅兩領大埔封王　籲外界正面看足壇　謝家榮嚮往戰亞洲賽 (20:39)

在球證鳴笛完場一刻，大埔眾職球員與部分獲安排入球場範圍的球迷隨即衝入球場抱成一團。第2次領「綠戰士」奪得聯賽冠軍的李志堅，及後步向球迷區致謝，更脫下制服拋送予球迷。他賽後首先感謝女朋友，並提到領隊葉志雄對球隊支援功不可沒，「至少在預算裏面他是無限度支持，這肯定好做一點」。

他承認兩周前理文補時險勝九龍城後幾近認命，「那種感覺是無語問蒼天。我一直在問，為什麼要給我們一個希望呢？真的很痛。不過回想過來，屬於你就是屬於你。我也跟球員說，如果今年不能奪冠，意思就是我們未夠資格」。大埔最終戲劇性奪冠，堅sir也承認是有運氣，希望外界多以正面角度看待香港足球，「今日我哋贏咗，唔代表人哋差。其他球隊和教練一樣很努力，不要說他們的不是，不要雞蛋裏挑骨頭。要明白這樣會傷害球圈」。

流浪大勝理文一戰，先開紀錄正是季中由大埔外借至流浪的中場比迪高。大埔球迷賽後也不斷呼喊「比迪高」報以感謝。李志堅讚對方有情有義，「他一早說要搏命」。談到球隊來季計劃，他透露大部分外援都會留隊，如今贏得冠軍會再進一步研究部署。

今季24場聯賽全勤的門將謝家榮，賽後高呼「今季港超是屬於綠色！」首奪港超冠軍的他稱終如願以獎項證明自己，「前年亞運賽後訪問流淚後，不想因為哭才成為焦點，更想以球場表現和冠軍讓球迷認同我」。他透露本月初僅和冠忠南區失去榜首後已打定輸數，「當時心態是開始為來季準備，最終結局逆轉要多謝所有人不放棄。贏冠軍最開心是能踢亞洲賽，自己對此渴望已久」。在爭標重要關頭缺陣的大埔中場主力陳肇鈞，稱今季證明其他隊友也能挺身而出，「不論是上場建功的羅振庭，謝家榮、李家豪都踢得很好，這樣已很足夠」。

大埔領隊葉志雄則表示，職球員獎金仍待跟李志堅商討。至於今年初欲把球隊改名「大埔追夢隊」一事，葉志雄稱會再跟球迷商量，「我們保持開放態度，改名不是為了要做什麼事。如果球迷覺得改名不好、不過癮，也沒所謂」。

此外，北區巴西籍中場肯迪盛傳將轉投另一支港超球會，他被問到來季時說：「我知道我的計劃，我一定會留在香港，我很喜歡這裏，但現在不能透露哪間球會。」

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