明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超︱理文負流浪衛冕失敗成「三亞王」　班主李文恩稱不會因失冠棄投資　下任新帥考慮本地教練 (18:32)

港超今午（25日）煞科，理文與大埔鬥到最後一輪，最終在下半場踢少一人下，作客以0：3不敵標準流浪，被另邊廂大埔後來居上封王，衛冕失敗成為「三亞王」四大皆空。

理文在煞科日作客青衣運動場對標準流浪，有1496人入場，門票售罄後掛紅旗，有球迷走到場邊天橋甚至爬上橋上遠方觀戰。開賽6分鐘，理文前鋒羅沙射門中柱彈出。18分鐘，另一前鋒安尼亞頭槌攻門，流浪入籍門將奧力斯飛身撲出，1分鐘後，這名愛沙尼亞國腳單刀入網，旁證指越位在先。流浪之後亦有機會，37分鐘大埔舊將雷仙奴近射被理文門將陳嘉豪用身擋出。今日33歲生日的理文翼鋒艾華頓於40分鐘近射再中柱，半場互無紀錄。另邊廂大埔半場1：0領先北區，若維持這比數，賽前少1分的大埔將後來居上奪冠。

下半場48分鐘，流浪左閘姚浩明後上射斜；理文中堅泰法蘇尼之後頭槌攻門再被奧力斯撲出。戰至51分鐘，理文左閘立花稜也踢跌劉智樂而兩黃一紅被逐。踢少一人的理文之後曾被流浪中場安沙遠射破網，但視像裁判（VAR）覆核指手球在先判「詐糊」。大難不死的理文於74分鐘仍失守，被大埔借將比迪高射門打破僵局，加上流浪隊長劉智樂於86及89分鐘梅開二度，終勝3：0，繼足總盃8強後再度在青衣場擊敗理文。

理文賽後24戰維持53分，以2分之差被同日3：1挫北區的大埔後上封王，衛冕失敗無緣下季亞洲賽，連同高級組銀牌及賽馬會菁英盃決賽失利成為「三亞王」。班主李文恩賽後為顧問陳鴻平致送紀念品，受訪時先恭喜大埔奪冠，表示會「再嚟過」，承認球隊今季欠「統治力」，重申要平衡球隊成績和青訓發展，僅透露希望在個別位置簽入具質素球員加盟，「不會投資了很多錢一季無冠就話以後唔玩，這不是應有態度，要從中學習。足球無錢真的唔得，不過有錢都未必得」。理文今季兩度辭帥，曾昭達及賀蘭特先後離開後，助教朱兆基兩度暫代領軍，李文恩透露考慮下任新帥起用本地教練，「無亞洲賽下，倒不如花更多資源培訓本地青年球員」。

朱兆基則希望球隊今後認清問題下季對症下藥，然後重頭來過，「如上季個別主力離隊後，有否針對性強化返，增兵外援重疊了位置，應付亞洲賽人腳不足。近一個半月我們其實做得很好，最後就是差少少，今次經驗都有些刻骨銘心」。

流浪總幹事李輝立稱，有足總盃決賽後顧下已收起伊巴謙等有黃牌在身的球員，「李文恩是好老闆，之前他都幫了我們10年（冠名贊助），無意阻他們奪冠，今次一個冠軍都取唔到是較氣餒，他們管理層會否要檢討一下」。

相關字詞﹕體育 編輯推介 港超 理文 艾華頓 標準流浪 比迪高 青衣運動場 李文恩 朱兆基 劉智樂

上 / 下一篇新聞