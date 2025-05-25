港超︱理文負流浪衛冕失敗成「三亞王」　班主李文恩稱不會因失冠棄投資　下任新帥考慮本地教練 (18:32)

理文在煞科日作客青衣運動場對標準流浪，有1496人入場，門票售罄後掛紅旗，有球迷走到場邊天橋甚至爬上橋上遠方觀戰。開賽6分鐘，理文前鋒羅沙射門中柱彈出。18分鐘，另一前鋒安尼亞頭槌攻門，流浪入籍門將奧力斯飛身撲出，1分鐘後，這名愛沙尼亞國腳單刀入網，旁證指越位在先。流浪之後亦有機會，37分鐘大埔舊將雷仙奴近射被理文門將陳嘉豪用身擋出。今日33歲生日的理文翼鋒艾華頓於40分鐘近射再中柱，半場互無紀錄。另邊廂大埔半場1：0領先北區，若維持這比數，賽前少1分的大埔將後來居上奪冠。

下半場48分鐘，流浪左閘姚浩明後上射斜；理文中堅泰法蘇尼之後頭槌攻門再被奧力斯撲出。戰至51分鐘，理文左閘立花稜也踢跌劉智樂而兩黃一紅被逐。踢少一人的理文之後曾被流浪中場安沙遠射破網，但視像裁判（VAR）覆核指手球在先判「詐糊」。大難不死的理文於74分鐘仍失守，被大埔借將比迪高射門打破僵局，加上流浪隊長劉智樂於86及89分鐘梅開二度，終勝3：0，繼足總盃8強後再度在青衣場擊敗理文。

理文賽後24戰維持53分，以2分之差被同日3：1挫北區的大埔後上封王，衛冕失敗無緣下季亞洲賽，連同高級組銀牌及賽馬會菁英盃決賽失利成為「三亞王」。班主李文恩賽後為顧問陳鴻平致送紀念品，受訪時先恭喜大埔奪冠，表示會「再嚟過」，承認球隊今季欠「統治力」，重申要平衡球隊成績和青訓發展，僅透露希望在個別位置簽入具質素球員加盟，「不會投資了很多錢一季無冠就話以後唔玩，這不是應有態度，要從中學習。足球無錢真的唔得，不過有錢都未必得」。理文今季兩度辭帥，曾昭達及賀蘭特先後離開後，助教朱兆基兩度暫代領軍，李文恩透露考慮下任新帥起用本地教練，「無亞洲賽下，倒不如花更多資源培訓本地青年球員」。

朱兆基則希望球隊今後認清問題下季對症下藥，然後重頭來過，「如上季個別主力離隊後，有否針對性強化返，增兵外援重疊了位置，應付亞洲賽人腳不足。近一個半月我們其實做得很好，最後就是差少少，今次經驗都有些刻骨銘心」。

流浪總幹事李輝立稱，有足總盃決賽後顧下已收起伊巴謙等有黃牌在身的球員，「李文恩是好老闆，之前他都幫了我們10年（冠名贊助），無意阻他們奪冠，今次一個冠軍都取唔到是較氣餒，他們管理層會否要檢討一下」。