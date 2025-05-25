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港超｜大埔3：1輕取北區　藉理文負流浪戲劇性後上封王　隊史第2度登頂 (16:58)

港超今午（25日）4場同步煞科。次席大埔爭標形勢被動下，憑巴西籍射手盧卡斯梅開二度，主場以3：1輕取北區。同時間榜首理文在青衣運動場踢少一人下作客0：3不敵由大埔借將比迪高先開紀錄的標準流浪，大埔因而反壓理文2分，以24戰55分戲劇性後上奪冠，隊史第2次問鼎港超冠軍。

大埔賽前落後榜首理文1分，收官戰主場迎戰北區需全力搶分之餘，奪冠也需寄望理文失分。「綠戰士」今仗續有中場陳肇鈞和後衛馬高斯山度士因傷缺陣。陣中3名哥倫比亞籍外援未入名單，更未現身球場，據悉日前已悉數提前解約。

大埔此戰續由「森巴三寶」盧卡斯、馬卡雷拿和伊高沙托尼成為進攻擔當，甫開賽強攻北區防線。開賽頭10分鐘已兩度埋門的盧卡斯，13分鐘接應馬卡雷拿左路傳中，遠柱頂入打開缺口。大埔32分鐘再有馬卡雷拿接應伊高沙托尼角球，頭槌攻門被北區門將龐焯熙撲出不遠，大埔中堅加比爾近門補射再被龐焯熙用腳擋走。戰至補時3分鐘，中場帕特華維迪接應伊高左路傳中頭槌頂入，半場助大埔領先2：0。

換邊後早段，另邊廂標準流浪一度憑安沙建功，大埔球迷聞訊後隨即哄動鼓掌，惟該入球終被視像裁判（VAR）推翻作廢。盧卡斯59分鐘禁區頂左腳施射得手，助大埔進一步擴大優勢至3：0。北區68分鐘由鋒將舒拉普獨闖黃龍，禁區內射入「破蛋」。流浪及後由大埔借將比迪高建功領先理文1：0，看台上大埔球迷再次興奮慶祝，場邊亦有人為大埔球員「通風報信」。大埔80分鐘有馬卡雷拿被丹尼路踢跌，但球證翻看VAR後推翻12碼判決，大埔終維持3：1勝局，李志堅繼2018 ／19年球季再度率領大埔奪冠。理文則衛冕失敗兼四大皆空。

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