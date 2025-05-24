明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港隊︱李卓耀讚新單打教練提升港羽隊水平　冀盡快磨合場上展成果 (19:00)

由港協暨奧委會轄下「香港奧林匹克之友」主辦、獲民政及青年事務局「青年正向思維活動資助計劃」資助的「運動傳．承」計劃今（24日）於西沙GO PARK舉行同樂日暨頒獎典禮。羽毛球港將李卓耀與青年作分享，受訪時指馬來西亞籍新任單打教練羅偉盛為球隊帶來新思想，冀早日磨合並展示成效。

「香港奧林匹克之友」今舉行「運動傳．承」計劃頒獎禮，標誌為期一年半的計劃踏入尾聲。現場設有運動員分享、正念及運動主題工作坊等環節，昨日抵港的港隊羽毛球一哥李卓耀，抽空到場分享運動員拼搏故事。他明日將啟程參加新加坡公開賽，緊接還有印尼站。李卓耀受訪時表示，新任單打教練羅偉盛上任近3個月，為球隊帶來「更高水平、更現代化」的羽毛球思想，現是磨合與溝通的重要時期，「希望盡快磨合成功，在比賽中展示出來」。關於今次活動，李卓耀直言很開心可以跟眾多青少年交流，認為當前世代與過往不同，「於我個人而言，過去趨於循規蹈矩，但是現在更開放，不論是教育還是運動，不少像西沙GO PARK這樣的設施出現，讓人與人之間可透過運動拉近距離，不像過去只能逛街等」。

本輪計劃由前劍擊運動員江旻憓、張小倫及前空手道運動員李振豪擔任大使，三名退役運動員今日一同現身，講述運動傳承的故事，並勉勵香港青年勇於探索、不斷進取。作為巴黎奧運劍擊金牌得主，Vivian於早前的「國泰2024年度香港傑出運動員選舉」中，榮獲傑出女運動員兼女運動員「星中之星」最高榮譽。她在活動現場人氣十足，不少學生與她合影留念。

「運動傳．承」計劃自2024年開展以來，舉辦多場運動員分享會、城市及新興運動課程、師友計劃、義工服務等多元化活動，參與青年人數超過1千人。港協暨奥委會副會長兼香港奧林匹克之友主席霍啟剛表示，計劃的成功推行有賴運動員身體力行的推廣，以自身經驗啟發青年，「希望透過更多體育活動，將正向思維發揚光大，傳達給社會」。

其他報道：

劍擊︱佘繕妡重劍世界盃無錫站個人賽一輪遊　明煞科偕隊友轉戰團體賽爭佳績

相關字詞﹕李卓耀 江旻憓 港隊 張小倫 李振豪 霍啟剛 運動傳承同樂日 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞