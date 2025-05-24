港隊︱李卓耀讚新單打教練提升港羽隊水平　冀盡快磨合場上展成果 (19:00)

「香港奧林匹克之友」今舉行「運動傳．承」計劃頒獎禮，標誌為期一年半的計劃踏入尾聲。現場設有運動員分享、正念及運動主題工作坊等環節，昨日抵港的港隊羽毛球一哥李卓耀，抽空到場分享運動員拼搏故事。他明日將啟程參加新加坡公開賽，緊接還有印尼站。李卓耀受訪時表示，新任單打教練羅偉盛上任近3個月，為球隊帶來「更高水平、更現代化」的羽毛球思想，現是磨合與溝通的重要時期，「希望盡快磨合成功，在比賽中展示出來」。關於今次活動，李卓耀直言很開心可以跟眾多青少年交流，認為當前世代與過往不同，「於我個人而言，過去趨於循規蹈矩，但是現在更開放，不論是教育還是運動，不少像西沙GO PARK這樣的設施出現，讓人與人之間可透過運動拉近距離，不像過去只能逛街等」。

本輪計劃由前劍擊運動員江旻憓、張小倫及前空手道運動員李振豪擔任大使，三名退役運動員今日一同現身，講述運動傳承的故事，並勉勵香港青年勇於探索、不斷進取。作為巴黎奧運劍擊金牌得主，Vivian於早前的「國泰2024年度香港傑出運動員選舉」中，榮獲傑出女運動員兼女運動員「星中之星」最高榮譽。她在活動現場人氣十足，不少學生與她合影留念。

「運動傳．承」計劃自2024年開展以來，舉辦多場運動員分享會、城市及新興運動課程、師友計劃、義工服務等多元化活動，參與青年人數超過1千人。港協暨奥委會副會長兼香港奧林匹克之友主席霍啟剛表示，計劃的成功推行有賴運動員身體力行的推廣，以自身經驗啟發青年，「希望透過更多體育活動，將正向思維發揚光大，傳達給社會」。

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