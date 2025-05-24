意甲︱拿玻里1分壓國米重奪意甲錦標　麥湯米尼膺聯賽MVP (20:05)

此仗只須贏波即可封王的拿玻里，戰至上半場42分鐘先由麥湯米尼接應保列坦奴右路傳中，以一記「車身窩利」先拔頭籌。換邊後至51分鐘，主隊再有中鋒盧卡古接應長傳「爆贏」兩名卡利亞里守將後勁射得手，終贏2：0。雖然「藍黑軍」國際米蘭在同時進行的聯賽作客2：0擊敗科木，但拿玻里仍以38戰得82分，力克取81分的上屆盟主國米，3年來第2度意甲登頂。至於去季離開英超球隊曼聯後彷如重生、今季為拿玻里聯賽合計貢獻12個入球及4次助攻的中場核心麥湯米尼，則當選今季意甲年度最佳球員。

除了麥湯米尼外，主教練干地也是另一名今季甫加盟拿玻里就立即助球隊奪冠的功臣。這名曾助祖雲達斯及國際米蘭贏過4次意甲冠軍的意籍名帥，賽後受訪時不諱言這次帶領拿玻里的奪冠旅程，是他個人最為辛苦的一次，「坦白講，這座意甲冠軍絕對是我執教生涯中，贏得最艱辛、最有挑戰性及最意想不到的一個。上季拿玻里只排聯賽第10名，今季我們在重整球隊的情況况下爭標殊不容易」。

不過，早前有傳干地因不滿迪羅倫迪斯無意斥資支持球隊增兵，或在今夏考慮離隊他投。他昨被問及傳言時及來季去向時，未有正面回應。

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