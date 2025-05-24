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名宿訪港︱雲達沙認曼聯今季災難要重建　撐奧拿拿可成功　去年快閃香港單車遊為了解城市 (17:27)

英超球隊曼聯下周訪港友賽港足，傳奇門將雲達沙今日（24日）率先抵港為賽事造勢，並接受本報訪問時承認「紅魔」今季堪稱「災難」需要重建，同時向曾共事的曼聯現役正選門將奧拿拿投信任一票，還有透露去年快閃來港單車郊遊，認為是不錯方式讓他了解一個城市。

現年54歲的荷蘭傳奇門將雲達沙於2005至2011年效力曼聯6季贏過4次英超及1次歐聯等11項錦標；掛靴後返母會阿積士做管理層更升任至行政總裁。雲達沙今早抵港，為曼聯下周五晚在香港大球場友賽港足宣傳及與球迷見面，並抽空接受本地傳媒專訪。

曼聯於歐霸決賽不敵熱刺，明晚英超煞科主場對阿士東維拉前暫列16位，肯定四大皆空兼下季無緣亮相歐洲賽。曾撲出12碼成2007/08年歐聯冠軍功臣的雲達沙承認，紅魔今季在英超表現「非常、非常令人失望」，本可通過贏得歐霸來挽救球季及取得下季歐聯資格，最終事與願違，「對於球員、董事會、班主和球迷來說，這確實是災難性一季，球隊下季未能參加歐洲賽。因此重建工作是必要，要與領隊和球員探討誰會離開、誰會留下」。現在的曼聯所有幾乎位置都要改進，「無論防守、中場還是前鋒，例如沒有入足夠入球，但這不可只說是前鋒的問題，有時也可能因為支援不足，或是球隊戰術要調整。所以，對管理層以至對球探部門等職員，將會迎接一個忙碌的夏季」。

曼聯門將奧拿拿自上季加盟以來兩季都偶有失誤為人詬病，雲達沙則仍向曾在阿積士共事4、5年的這名29歲喀麥隆國腳投信任一票，「我認為沒有什麼需要特別提點他。當年我加盟曼聯已34歲，年紀算是較大。奧拿拿現在仍算年輕，在阿積士表現非常出色，我們曾一起訓練過幾次，有時會聊天，來過我在荷蘭的家吃晚餐，3、4個月前對富咸賽後我們都有過交流。以他的能力、決心、身體和心理質素，我相信他會為曼聯取得成功，下季能夠有好表現」。

雲達沙兩年前曾腦出血入院，康復後去年4月與妻子快閃來港旅行，踩單車遊元朗郊區和到南生圍坐橫水渡，引起不少香港傳媒報道。這名54歲門神這次受訪解釋，踩單車是不錯方式，比去商場讓他更能了解一個城市，「那次我們去了香港郊外，看到一些村屋、參觀了學校和教堂，搭橫水渡感覺和坐天星小輪完全不同，船主非常友善，向我們詳細講解香港的歷史。我都是透過網上查到這些單車遊路線，可惜今次沒時間，明天只是去一些觀光景點，若下次有機會，我想嘗試市區單車遊，尋找一些英國殖民時期的建築」。他談到荷蘭是面積較小和平坦的國家，有很多小村莊兼有單車徑，踩單車很適合穿梭村莊也不太危險，「這也是為何荷蘭人擅長踩單車和踢足球」。

雲達沙承認最近常被問到自己未來的問題，「我感覺自己渴望在足球領域做更多，過去兩年我遠離了聚光燈，目前可能在期待一個不錯的國際項目，希望未來再次有合適機會在球壇找到職位」。他又記得20年前、2005年曼聯首季即隨隊來香港大球場獻技，又提及今次從酒店已看到香港新球場的啟德主場館，「看起來很宏偉，最重要是希望香港青年能夠發展足球，讓更多青年踢球。當然，也希望球迷們繼續支持曼聯」。

港足同日公布出戰對曼聯的24人決選名單，未有徵召友賽翌日香港足總盃決賽東方及標準流浪兩隊球員下，起用共11名傑志及理文球員，包括重召「藍鳥」中場陳俊樂、老將艾里奧及理文23歲前鋒劉家喬，並有茹子楠及孫銘謙等6名中超兵。

港足對曼聯24人決選名單：

門將：伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衛：周緣德 (河南酒祖杜康)、艾里奧、鐘樂安(傑志)、杜 度、余煒廉 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆)

中場：費蘭度、顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、艾 華、趙聡悟 (冠忠南區)、艾華頓(理文)、李小恆 (山東泰山)、尼高拉斯 (大埔)

前鋒：祖連奴 (傑志)、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、劉家喬、黃 威 (理文)、黃皓雋 (青島海牛)、米 高 (VfR Mannheim)

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