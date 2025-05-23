游泳｜何詩蓓環地中海賽巴塞站200自摘銀　50自列梗頸四　系列賽累積2金2銀 (17:09)

何詩蓓在巴塞站首日先摘100自銀牌，次日先在50自初賽游出25.18秒，總成績排第4晉級；200自初賽則以2分00.47秒、總成績第3名入決賽。她及後在50自決賽游出較初賽慢0.01秒的25.19秒，以0.2秒之差不及季軍的意大利隊泳手莎拉居迪絲（Sara Curtis），得「梗頸四」。Siobhan休息不足一小時後轉戰200自決賽，在首150米保持領先後，終被捷克隊的施曼洛娃（Barbora Seemanova）趕上，以1分57.38秒觸池，1.53秒之差不及對手摘銀。而她另報名出戰50米蛙泳初賽，終未有亮相。

港隊同日另有何甄陶出戰男子50米蝶泳，初賽游出24.40秒，總成績排名第13。徐奕祺在男子100蛙初賽游出1分03.94秒排第17，隊友趙浩俊則慢0.05秒列第18。環地中海游泳系列賽完成摩納哥和巴塞站後，明起一連兩日在法國魯西永地區卡內上演最後一站。