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歐霸｜熱刺稱雄歐霸　普斯迪高路信開啟未來6年成功　艾摩廉：若被唾棄會無償離曼聯 (18:04)

熱刺今晨（22日）歐霸決賽以1：0挫曼聯封王後，主帥普斯迪高路稱，這次奪標能為球隊開啟未來5至6年的成功。相反今季各賽事4次交手全敗的敵帥魯賓艾摩廉透露，若被「紅魔」董事局和球迷唾棄，便會在「不談任何賠償」下離開。

主帥普斯迪高路率領熱刺結束17年錦標荒後說：「不幸地，更長時間無冠，打破這宿命會更難，於是，我明白這個冠軍對熱刺的意義。」他又認為這次成功只是邁向成功的第一步，「這是一支年輕球隊，正在建立中，仍未竣工。我的想法是今次摘冠只是未來5至6年成功的開始」。惟他承認球會董事局從沒與他會晤洽談未來，此際可做的是「返回酒店與親友一起乾杯慶祝，為明天的倫敦市內勝利巡遊做準備，之後是下周一與家人快樂地去度假」。

熱刺今季英超成績不濟，現只能排尾四，故此一直盛傳亦與傳媒關係欠佳的普帥將在季後被革職，而相比於他的前途未卜，隊長孫興慜卻顯得心花怒放，這名已效力熱刺10年的32歲韓國國腳說：「曾經17年無冠，今天辦到了……或許今天我就是這球會的傳奇……感覺棒極了。這就是我一直夢想的事情。我現在是世上最幸福的人 。」

另外，暫4英超尾五的曼聯主帥魯賓艾摩廉並未為功虧一簣而自責，並說：「我不會為落敗自辯，那並非我的風格，只能稱失敗令人真的很難受。如果董事局和球迷認為我不是繼續領軍的合適人選，我明天便可離開，不會談任何賠償事宜……但我不會辭職……我對我的工作非常有信心。我不會改變自己的做事方式。 」據報失落歐霸以致無緣下季歐聯，將令曼聯在比賽獎金、門劵、直播和商業贊助等共損失1億鎊（約10.5億港元）收入。

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