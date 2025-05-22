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NBA｜雷霆球星SGA首膺MVP　拿殊後加拿大首人 (17:41)

今季NBA常規賽帶領奧克拉荷馬雷霆成為聯盟一哥的26歲球星「SGA」基傑奧斯阿歷山大，今（22日）力壓丹佛金塊的上屆得主約基治，首膺年度最有價值球員（MVP）獎項，不但連續7年由非美籍球員贏得殊榮，亦是繼名宿拿殊後歷來第2名獲獎的加拿大籍球員。

基傑奧斯阿歷山大在2018年選秀會以首輪第12位加入夏洛特黃蜂後，隨即被交易至洛杉磯快艇，效力一季後轉投雷霆並逐漸成為球隊核心，今季他表現大熟大勇，常規賽場均貢獻32.7分、5個籃板、6.4次助攻及1.7次搶截，帶領球隊以68勝14負成為西岸兼聯盟一哥，以頭號種子身分殺入季後賽，目前亦已殺入西岸決賽，向隊史首座總冠軍邁進。

結果他在今屆MVP選舉中獲得913分，力壓取得787分的約基治及470分的密爾沃基公鹿球星安迪度高安普等首次得獎，成為繼曾在2005及2006年兩次奪獎的拿殊之後，歷來第2名加拿大球員獲此項殊榮，亦令聯盟近7年MVP皆由非美籍球員取得（編按：現已入籍美國的安必特在2023年獲獎時為喀麥隆籍）。

SGA今在備戰明早主場出戰西岸決賽次戰的記者會受訪時表示：「我一直相信自己能成為一名出色的球員，這亦是一直推動我進步的動力。說實話能躋身NBA並贏得MVP是我小時候曾經夢想的事，當時我只視為不可能的任務，但最終靠自己的努力一步一步達成了。」據報隨着他成為MVP及勢入選年度最佳陣容，根據合約將可在今夏與會方簽下一紙4年總值2.94億美元（約23億港元）的新合約，刷新聯盟歷史。

賽事方面，印第安那溜馬今於東岸決賽首戰克服最多落後17分劣勢，作客力戰至加時以138：135力克紐約人先拔頭籌。

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