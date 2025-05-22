港足｜國際青年足球慈善盃下月啟德舉行　日職U20偕馬拉加梯隊來港參賽 (16:29)

國際青年足球慈善盃6月6日先上演4強，季軍戰和決賽則在6月8日舉行，對賽戲碼有待公布。主辦方另於6月7日舉辦足球嘉年華及多元慈善隊伍友誼賽，其中邀請綜藝節目女子足球隊「瑩花」參與多元勵志盃，與東區女子隊及清水灣U18較量。啟德青年運動場能容納5000名觀眾，主辦方指其中3000張門票將經不同非政府組織免費發放。

賽事焦點之一為邀請日職U20選拔隊出戰，日職聯賽會上周率先公布來港參賽資訊，將從日職3級別聯賽中揀選U20球員出戰，並由日本前國腳井原正巳擔任球隊主教練。霍啟山提到香港足總上月與日本足協簽署合作備忘錄，這次邀請日職U20選拔隊來港為雙方交流響頭炮，「簽署備忘錄後，我們很希望有實際內容和計劃；因此我們提出可否派出一支日本青年代表，最終達成共識我也很高興」。

港足U20為備戰此賽事，周二已公布47人初選名單，涵蓋2005至08年出生球員。今日出席啟動禮的理文門將潘尚希表示，知道對手屆時均會強陣出擊，但相信做好自己便有望爭勝，「作為球員一定想贏，不理什麼對手，做好自己和賽前部署便有機會贏波」。他同時入圍下月港足U22赴泰國友賽初選，透露曾跟港足青年軍主教練戴雅諾商討，料屆時留港出戰此賽事機會更高，「之前踢梯隊賽事都是面對西亞球隊，較少接觸日本等鄰近地區球隊，相對有助提升經驗」。另同時入圍U20和U22初選的港會後衛林澔希則說，不論入選哪支梯隊都會面對頂級對手，因此沒有偏好。

清水灣鄉村俱樂部主席黃偉光則表示，撇除場地、邀請外隊等成本，是次活動的淨收益將撥捐清水灣鄉村俱樂部慈善基金，用作支持青年發展。