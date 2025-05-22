港足｜國際青年足球慈善盃下月啟德舉行　日職U20偕馬拉加梯隊來港參賽 (16:29)

由清水灣鄉村俱樂部及中國香港足球總會聯合主辦的國際青年足球慈善盃下月6至8日假啟德青年運動場舉行。賽事邀請西乙馬拉加青年軍、日職U20選拔隊及湖北U18與港足U20較量。足總主席霍啟山今（22日）在賽事啟動禮指，希望藉賽事延續推動青訓方針，同時為下月10日港足首次在啟德主場館主場鬥印度隊的亞洲盃外圍賽預熱。
國際青年足球慈善盃6月6日先上演4強，季軍戰和決賽則在6月8日舉行，對賽戲碼有待公布。主辦方另於6月7日舉辦足球嘉年華及多元慈善隊伍友誼賽，其中邀請綜藝節目女子足球隊「瑩花」參與多元勵志盃，與東區女子隊及清水灣U18較量。啟德青年運動場能容納5000名觀眾，主辦方指其中3000張門票將經不同非政府組織免費發放。
賽事焦點之一為邀請日職U20選拔隊出戰，日職聯賽會上周率先公布來港參賽資訊，將從日職3級別聯賽中揀選U20球員出戰，並由日本前國腳井原正巳擔任球隊主教練。霍啟山提到香港足總上月與日本足協簽署合作備忘錄，這次邀請日職U20選拔隊來港為雙方交流響頭炮，「簽署備忘錄後，我們很希望有實際內容和計劃；因此我們提出可否派出一支日本青年代表，最終達成共識我也很高興」。
港足U20為備戰此賽事，周二已公布47人初選名單，涵蓋2005至08年出生球員。今日出席啟動禮的理文門將潘尚希表示，知道對手屆時均會強陣出擊，但相信做好自己便有望爭勝，「作為球員一定想贏，不理什麼對手，做好自己和賽前部署便有機會贏波」。他同時入圍下月港足U22赴泰國友賽初選，透露曾跟港足青年軍主教練戴雅諾商討，料屆時留港出戰此賽事機會更高，「之前踢梯隊賽事都是面對西亞球隊，較少接觸日本等鄰近地區球隊，相對有助提升經驗」。另同時入圍U20和U22初選的港會後衛林澔希則說，不論入選哪支梯隊都會面對頂級對手，因此沒有偏好。
清水灣鄉村俱樂部主席黃偉光則表示，撇除場地、邀請外隊等成本，是次活動的淨收益將撥捐清水灣鄉村俱樂部慈善基金，用作支持青年發展。