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港超｜傳中冠廣州聯來季欲戰港超　足總證接獲內地球會查詢　霍啟山：前提須尊重要求 (15:19)

今季港超將於下周日煞科，來季參賽隊數未有眉目。內地網上流傳中冠球隊廣州聯有意來季南下征戰港超，中國香港足球總會今（22日）證實有內地球隊查詢，希望來季南下參賽。足總主席霍啟山稱歡迎更多有質素球隊參賽推動港超，但前提須尊重足總要求及符合框架。

微博日前傳出來季港超「如無意外」將有一支來自廣州的內地球會參賽；內地傳媒人陳寧其後則透露涉及球隊為廣州聯，並仍待磋商加入香港聯賽。足總主席霍啟山今出席國際青年足球慈善盃啟動禮時，被問到是否接獲內地球隊申請，證實有球隊查詢表達意願，「我們希望繼續推動港超，同時歡迎更多有質素球隊參與。足總正對接其申請及了解球會情况，大前提要符合足總要求及整個框架空間」。

足總總幹事張炎有則強調會謹慎嚴肅處理申請，考慮因素包括10至12隊的目標聯賽隊數及主場地點等，並會與港超聯賽會探討可行性。此外，張炎有透露有一、兩隊甲組球會表達來季有可能升超，但待對方確實提交申請後，做好準備工作後再作公布。

廣州聯今季以「廣州聯澳體會」名義出戰中國第4級別的中冠聯賽，在三水賽區晉級組排名第3，無緣爭取升上中乙的全國總決賽。該隊不少職球員與香港足球有淵源，主教練為去季曾執教標準流浪的中華台北前帥王家中，曾代表廣東隊出戰多屆省港盃的中場盧琳則兼任助教和球員，前港足奧運隊後衛林俊生亦是該隊球員之一。

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