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港超｜傑志3：1挫南區　首屆U22足總盃封王　伍健否認聘加利韋特掌帥 (22:19)

港超U22足總盃決賽今晚（21日）在九龍灣公園上演，傑志憑兩名小將馬斐、陳丞臻及超齡球員迪美路夫各建一功，以3：1力挫冠忠南區，奪得首屆賽事冠軍。

傑志今屆8強以5：0大勝標準流浪，4強再以3：1擊敗東方闖入決賽，今仗派出3名超齡球員正選，包括隊長中場陳俊樂、前鋒祖連奴及中堅鄧達思，後備席亦有慈英、迪美路夫、利亞倫及鄭展龍候命。南區則在8強以2：1險勝港會，4強與北區戰至互射12碼贏4：3晉級，此戰超齡球員正選派出37歲港足前鋒史提芬彭利拿，配搭隊長佐佐木周及中堅黃浩然，借將趙聡悟也能「倒戈」上陣。

「藍鳥」甫開賽已透過不少長傳急攻，令南區防線受壓，10分鐘，祖連奴禁區內射門被南區門將陳嘉昊撲出不遠，前鋒馬斐門前頭槌補中先開紀錄。南區小將莊晉29分鐘接應黃浩然頭槌助攻扳平1：1完半場。

換邊後，傑志18歲小將陳丞臻於48分鐘接應傳中再次助球隊領先2：1，馬斐其後曾射門中楣未能拉開比數。南區為收復失地，80分鐘換入將於完季掛靴的「老大哥」鞠盈智，惟門將陳嘉昊於補時階段棄門而出下，被藍鳥後備入替的前鋒迪美路夫射入空門奠勝，終以3 ：1擊敗南區，取得首屆港超U22足總盃冠軍。功臣之一陳丞臻承認，今場入球為自己帶來很多信心，「我早前才考畢文憑試，只是重新踢回球數星期，都沒說是最穩定狀態」。他認為U22比賽能為年輕球員提供更多機會，「過往踢完U18後便直接進入職業賽事，缺乏過渡平台，現在有這個比賽讓年輕球員能在更大舞台表現自己」。

傑志會長伍健賽後透露來季人腳仍需待落實新教練才能決定，否認由港足前帥加利韋特接掌傳聞，並說：「如果外援可以等就留下，若外面有較好合約可以離開，雙方會公平原則處理。我們去年也有些很貴合約，未來要看看應否再簽3年的合約」。至於下季能否續以旺角大球場為主場，他說：「到時再看怎樣吧，有就有，無就無。」

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