學生運動員獎｜蘇樺偉楊文蔚各宣布婚訊後同場任嘉賓互賀　參與頒獎禮感受喜悅 (21:20)

「神奇小子」蘇樺偉今年3月與同為殘疾田徑港將的任國芬結婚，楊文蔚則上月底宣布與相戀12年的前港乒代表孔軍凱結束愛情長跑。兩人公布喜訊後首次出席大型活動擔任嘉賓，在受訪前互相祝賀。楊文蔚透露將於明年舉行婚禮，「好多東西都想計畫得好些，給多點時間準備」。她說不止婚事，參與今日頒獎禮也相當喜悅，「自己曾經都得過此獎，那時我很開心，今日也感受到大家的開心，充滿青春正能量」。她寄語學生們除了享受成功和喜悅，也要享受訓練的辛苦，「每次心酸累積下來才有機會得獎，你才會珍惜自己付出」。

「神奇小子」蘇樺偉5次參加殘奧贏取多面獎牌，是不少特殊學生運動員追夢之光。今屆屈臣氏學生運動員獎亦有不少為港奪得佳績的特殊學生，他十分開心見到諸多後起之秀，並強調每位運動員都面對不同難處，「雖然我已是過來人，但也在和後輩們互相學習」。他又勉勵學生設立夢想並為此進發，「保持永不放棄的精神，堅持到最後，總會有收穫」。

今次有一對兄妹得獎者，哥哥麥宸畝、妹妹麥珈璧同憑藉三項鐵人佳績站上頒獎台，其中麥宸畝已連續3年得獎。兄妹性格互補幫助到二人比賽時互相提醒共同進步。妹妹直言以哥哥為榜樣，將來運動員路上亦會追隨哥哥的步伐。

今年剛完中學文憑試（DSE）跆拳道港將林珈晞，欣喜多年努力獲肯定，提及港隊師兄盧蔚豐去年首戰巴黎奧運的故事鼓舞他努力前進。今年進入港隊的他透露緊接會參加世運會選拔賽，期望能夠繼續代表港隊出賽。

至於仍讀小學的羅心渘接觸花式跳繩4年，現已是港青隊員。她早前在泰國皇后盃表現優異，參加9個項目勇奪7面金牌，「好開心努力得到大家認可，希望7月世界賽取得好成績」。

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