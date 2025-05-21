乒乓︱黃杜配世界賽3：0挫西班牙組合　連續兩屆闖4強鎖定獎牌 (16:16)

3屆世界賽混雙銅牌得主的黃鎮廷／杜凱琹，曾於去年巴黎奧運8強賽，以局數4：2淘汰艾華路羅比斯／肖瑤茜，今仗首局亦先聲奪人以11：1大捷，次局由頭帶到尾下再贏11：5。惟第3局遇上艾華路羅比斯／肖瑤茜的頑強抵抗，後者初段先曾領先2：1，及後再度領前3：2和4：2，但「黃杜配」站穩陣腳追平4：4平手後，再連贏4分領前至8：4，惟對手也連取3分僅落後1分，黃杜配最終一鼓作氣再連勝3球，以11：7勝出，僅花18分鐘便以局數3：0勝出，繼2015、17和23年後再次勇闖世界賽4強，今屆也至少獲得一面銅牌，

黃杜配將與16號種子吉村真晴／大藤沙月爭入決賽，這對日本組合首局先負8：11下，隨後以11：5、13：11、12：10連勝，以局數3：1反勝首號種子國家隊林詩棟／蒯曼。另黃鎮廷同日較早前在男單16強在首局與次號種子國家隊的王楚欽扯成均勢，末段曾追至先後落後7：8、8：9和9：10，之後更扳平10：10，但最終連輸兩分以10：12憾負，及後3局再以6：11、5：11、7：11連負，以總局數0：4落敗。王的8強對手是西蒙加奧斯，這名法國隊選手以4：2反勝16號種子國家隊的林高遠。

港隊兩場女雙16強賽方面，「朱吳配」朱成竹／吳詠琳以0：3不敵西班牙隊的肖瑤茜／羅馬尼亞隊的迪雅高露組合，而李凱敏／江芷林亦挑戰次號種子國家隊組合王曼昱／蒯曼失敗，以0：3敗走。女單方面，種子球手國家隊的王藝迪、陳幸同及石洵瑤及中華台北隊的鄭怡靜率先晉身16強。