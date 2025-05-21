歐霸決賽｜曼聯決戰熱刺　兩帥尋救贖　英超淪喪冀捧盃挽聲威 (19:52)

熱刺vs.曼聯 now643台 明晨03：00直播

曼聯與熱刺今季英超連場不勝暫分列16及17位，雖已護級成功，但離降班區只有一線之差，尚餘煞科末輪都勢成兩隊歷來英超最差一季，歐霸落敗一方將一無所獲。不過，「紅魔」在今屆歐霸表現突出，14戰9勝5和成唯一不敗之師，包括8強次回合加時落後兩球下以5：4反勝里昂，力爭連續3屆有盃落袋；3名球員達洛治、利尼約路與約舒亞舒克斯昨均已傷癒復操，有機會趕及復出。

據報曼聯完季後將落實狼隊的巴西國腳馬菲奧斯根夏加盟，同時斟介葉士域治前鋒利安戴納，因此歐霸封王從而參加下季歐聯，既帶來龐大收入助下季組軍，亦可重振艾摩廉的聲望。

曼聯近3次盃賽決賽贏2次，去年底辭退坦夏格後艾摩廉走馬上任，這名40歲葡籍少帥在球員時代曾為賓菲加出戰2014年歐霸決賽，終互射12碼不敵西維爾。他賽前稱歷史上無人會記得落敗者，入決賽就必須要贏，對熱刺將是場知己知彼的較量，「今季我有種挫敗感，即使贏得歐霸從而參加歐聯，都不足以彌補今季英超差勁表現，但我們必須以冠軍回報球迷的支持」。

紅魔陣中多名球員均經歷過歐霸決賽失利，翼鋒阿密特迪亞路先後隨曼聯和格拉斯哥流浪均輸12碼屈居亞軍，他稱會祈禱第3次參與決賽能夠如願。至於以7球領先歐霸射手榜的隊長般奴費南迪斯，早前蟬聯及第4次當選曼聯年度最佳球員，他寄語迪亞路、阿歷真度加拿祖及海倫等年輕鋒將下季要挺身而出，取代他獲此獎項。

熱刺曾於1972及1984年贏得歐霸前身的歐洲足協盃冠軍，上次奪冠則是2008年英格蘭聯賽盃，今季在英超及英聯盃8強「三殺」曼聯，但中場占士麥迪臣及鋒將古路施夫斯基均因傷提早收咧，惟前者仍有隨隊赴西班牙為隊友打氣。若終止熱刺長達17年錦標荒，與球迷關係緊張的普斯迪高路或能保住帥位。隊長孫興慜因傷缺陣一個月後於近兩仗已復出，這名32歲韓國隊射手稱，希望得到效力熱刺10年來首冠，彌補2019年歐聯決賽負利物浦的陰霾，「歐霸決賽將是我人生中最重要的一天，希望能為球隊創造歷史。我們肯定是更想贏的一方，會從當年歐聯決賽汲取教訓」。