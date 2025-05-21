曼聯訪港︱時代廣場辦曼聯球衣珍藏展　下周邀球星出席簽名會　林嘉緯期待港將「傳承」友賽建功 (17:24)

銅鑼灣時代廣場2樓中庭今午起至下月15日舉行曼聯球衣珍藏展覽，展出多件曼聯落場版簽名球衣及裝備，包括隊長般奴費南迪斯、卡斯米路和阿歷真度加拿祖等現役球星的球衣、門將奧拿拿的手套，還有基斯坦奴朗拿度（C朗）和即將訪港的門將雲達沙的珍貴球衣。

今午預展邀請了兩位港足名宿盧均宜與林嘉緯及港足入籍前鋒史提芬彭利拿到場。林嘉緯於2013年夏天代表傑志友賽2：5負曼聯一仗，以一記遠射世界波攻破紅魔大門，這名39歲標準流浪助教笑言，期待黃威或顏卓彬等港足中場能夠「傳承」遠射建功，「當然能夠對英超球隊入波運氣是一部分，最緊要放膽嘗試。香港有很多曼聯球迷，當年該場坐滿香港大球場，對香港球員是難得體驗」。「宜嘉」又笑言球員要提早部署鎖定曼聯球星，以增加成功交換球衣的機會。來季續留冠忠南區的史提芬彭利拿則希望交換到般奴和卡斯米路的球衣，笑言「兩件都想要」，「肥彭」亦認為友賽曼聯，有助港足球員寓賽於操兼提升默契，以準備下月10日亞洲盃外圍賽在啟德主場館鬥印度隊。

此外，展內設有期間限定店出售現役曼聯球星簽名球衣等商品；曼聯將於下周五晚友賽港足，主辦方表示月底將邀請一名紅魔現役球星到時代廣場出席簽名會，門票發售平台將再作公布。