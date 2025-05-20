英超︱白禮頓反勝利物浦升第8　三笘薰建功賀28歲生日　成日本首人單季英超入球雙位數 (17:06)

提早英超封王的利物浦，今仗有意大利隊借將翼鋒費達歷高基艾沙首次聯賽正選，並在9分鐘由中場哈維艾利洛反客為主撞射先開紀錄，取得個人今季聯賽第一球。「海鷗」於32分鐘由耶辛艾耶利追平。「紅軍」中場蘇保斯拉爾右路半傳半射直飛入網，半場領先2：1。第300次在英超上陣的紅軍主將穆罕默德沙拿54分鐘門前空門射斜錯失良機。白禮頓65分鐘換入三笘薰，4分鐘後隨即憑這名日本隊翼鋒窩利補射再次追平，加上另一後備兵積克軒素活85分鐘近門撞射得手，白禮頓在今季最後一場主場終以3：2反勝利物浦，賽後37戰58分升第8，領先第9賓福特3分，下周日煞科作客熱刺。白禮頓若最終得第8名，同時車路士跌至第7名及取得歐洲協會聯賽冠軍，海鷗便會因而取得下季歐協聯參賽席位。

三笘薰取得今季英超第10球後，成為歷來首位日本球員單季英超入球雙位數，也是今季第4名旅歐日本球員入球上雙。今日28歲生日的他坦言，入球雙位數「只是最低限度的目標」，「我入了很多一次觸球的入球，無球跑動亦有進步，但仍然需要改善把握力。今年生日願望最重要是不要受傷」。此前岡崎慎司在李斯特城及香川真司在曼聯都只是單季英超入6球。